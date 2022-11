PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE EN PME: UN BESOIN CLAIR D'ADOPTER DES PRATIQUES RH DIFFÉRENTES SELON UN SONDAGE DE L'ORDRE DES CRHA

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La gestion des ressources humaines est l'enjeu qui préoccupe le plus les PME du Québec, très loin devant les enjeux liés à l'approvisionnement, la production, les ventes ou les finances. C'est ce que révèle un sondage de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Le recrutement, la rétention et la pénurie de main-d'œuvre figurent en tête de liste des défis spontanément évoqués par les hauts dirigeants de PME qui ont été sondés.

Un large éventail d'emplois sont maintenant touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Les emplois de production ou de niveau technique demeurent les postes les plus difficiles à pourvoir. En outre, plusieurs autres types de postes - notamment ceux de journaliers non qualifiés, de professionnels, de cuisinières, de commis et caissières ou d'éducatrices - sont aussi difficiles à combler.

Retenir les employés cruciaux

Avant d'aller chercher de nouveaux talents, il faut au minimum tout mettre en œuvre pour conserver ceux que l'on a. Or, la moitié des PME sondées ont perdu des employés cruciaux au cours des deux dernières années. Pour les PME, l'autonomie, l'engagement, l'assiduité et une bonne attitude au travail représentent les principaux comportements qui distinguent un employé crucial.

Si l'offre d'un salaire plus élevé représente pour plusieurs une solution de choix pour retenir un employé crucial, les dirigeants sondés sont tout aussi nombreux à penser que la rétention repose sur une meilleure relation avec l'employé. D'autres bonifient les conditions de travail ou les avantages sociaux.

« Au-delà de la rémunération et des conditions de travail, les PME qui visent à fidéliser davantage leurs employés doivent miser sur des aspects essentiels que sont la reconnaissance, l'autonomie, la flexibilité, les mesures de conciliation vie-travail et, surtout, une approche de gestion guidée par le dialogue et la collégialité », commente Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

Développer des compétences humaines et numériques

Deux tiers des PME sondées (67 %) affirment que leurs employés devraient acquérir des compétences supplémentaires pour être plus efficaces et pleinement productifs en milieu de travail. La quasi-totalité des répondants (96 %) estime qu'il est important que leurs employés développent des compétences humaines telles que la communication, le leadership et l'intelligence émotionnelle, alors que les trois quarts (76 %) souhaitent que leurs employés développent des compétences numériques.

Pour Manon Poirier, « le développement des compétences est aussi un facteur de rétention et les compétences numériques sont incontournables pour l'amélioration de la productivité des organisations. Le besoin fait d'ailleurs consensus entre les employeurs et les travailleurs. Ceux-ci sont en effet conscients que la formation dans le domaine du numérique est un avantage autant pour eux que pour la performance de l'entreprise. »

Intégrer l'apprentissage au quotidien

Ce sondage révèle enfin qu'à peine la moitié des PME sondées (49 %) investit annuellement plus de 500 $ en formation par employé. « Les PME auraient avantage à favoriser les activités informelles d'apprentissage qui s'intègrent bien au quotidien des petites entreprises. Pensons au coaching, au mentorat, au parrainage ou à toutes les méthodes appliquées et concrètes de développement des compétences qui favorisent le transfert des connaissances », conclut Manon Poirier.

Ce sondage a été réalisé auprès de 300 hauts dirigeants d'entreprises québécoises de 20 à 500 employés entre le 19 mai et le 8 juin 2022. Pour consulter l'ensemble des résultats, visitez le site Carrefour RH.

