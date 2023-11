20 000 $ en argent pour aider des héros communautaires à lutter contre l'insécurité alimentaire

TORONTO, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Pour donner le coup d'envoi à la saison des Fêtes, Pensez Dindon met en lumière des héros des Fêtes méconnus en lançant la toute première édition des Prix Dindons.

Alors que Banques alimentaires Canada rapporte que près de 20 % des Canadiens souffrent d'insécurité alimentaire, les Prix Dindons rendront hommage et soutiendront les héros communautaires qui aident à mettre des repas des Fêtes sur la table de gens dans le besoin.

« Qu'il s'agisse de faire don de dindons, de cuisiner dans une soupe populaire ou de donner de son temps à une banque alimentaire locale, partout au pays, des gens de cœur se proposent pour soutenir leurs communautés à chaque période des Fêtes », affirme Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Les Prix Dindons rendront hommage à huit individus qui incarnent l'esprit des Fêtes et s'impliquent généreusement dans leur communauté durant la période des Fêtes. »

Du 2 au 15 novembre 2023, toute la population est invitée à visiter PensezDindon.ca/din-dons pour mettre en nomination et partager l'histoire d'un héros qui fait une différence dans sa communauté.

« En tant que chef, les initiatives qui aident à éliminer l'insécurité alimentaire me tiennent à cœur », a affirmé Chuck Hugues, chef canadien, personnalité télé et ambassadeur des Prix Dindons. « Je suis fier du partenariat que j'ai établi avec Pensez Dindon pour lancer la première édition des Prix Dindons et aider à mettre en lumière des héros qui contribuent concrètement à rendre les Fêtes plus lumineuses pour des gens dans le besoin. »

Le 5 décembre, huit individus se verront remettre un Prix Dindons. Les récipiendaires recevront également 2 500 $ en argent pour soutenir leurs efforts communautaires durant les Fêtes, et leurs histoires seront partagées à l'échelle nationale afin d'inspirer la population à faire comme eux en redonnant à la communauté.

« Nous espérons que les Prix Dindons insuffleront l'esprit des Fêtes aux Canadiens et leur rappelleront que, si nous unissons nos efforts, plus de souhaits des Fêtes pourront se réaliser », a affirmé Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs canadiens d'œufs et de volailles.

Les Prix Dindons font partie du Projet Dindons, une initiative caritative lancée en 2020 par les éleveurs et les transformateurs de dindon canadiens pour redonner aux communautés et aux gens dans le besoin à l'échelle locale, provinciale et nationale, par le don d'aliments et l'octroi de fonds. Depuis son lancement, le Projet Dindons a permis d'amasser plus de 240 000 $ et de donner plus de pouvoir aux OBNL, aux organismes caritatifs et aux héros communautaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire.

Pour plus de renseignements ou pour mettre en nomination un héros des Fêtes de votre communauté, visitez PensezDindon.ca/din-dons avant le 15 novembre 2023, 23 h 59 HE.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des Transformateurs canadiens d'œufs et de volailles, ont lancé Think TurkeyTM / Pensez DindonMC - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Ce programme entièrement intégré de cinq ans inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

SOURCE Think Turkey

Renseignements: Anaïs Tsang, [email protected], 514-816-1655