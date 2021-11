Alors qu'on prévoit le retour tant attendu de plus grandes célébrations des Fêtes familiales, Pensez Dindon et VIA Rail invitent les Canadiens à visiter PensezDindon.ca/ReunionsduProjetDindons, à y rédiger une courte histoire (100 mots ou moins) à propos de l'endroit où ils aimeraient voyager et à expliquer pourquoi ils souhaiteraient gagner une Réunion du Projet Dindons, pour eux-mêmes ou pour quelqu'un avec qui ils aimeraient partager un bon repas durant les Fêtes.

« Il n'y a rien comme se rassembler en famille ou entre amis autour de la table durant les Fêtes pour déguster un savoureux repas de dindon. Après une si longue période de séparations et trop de célébrations en mode virtuel, Pensez Dindon est heureuse de faire équipe avec VIA Rail pour réunir des Canadiens avec leurs proches », a affirmé Darren Ference, président, Les Éleveurs de dindon du Canada.

Le concours Réunions du Projet Dindons se déroule du 16 au 28 novembre 2021. Visitez PensezDindon.ca/ReunionsduProjetDindons pour obtenir le règlement du concours et pour participer.

Le concours Réunions du Projet Dindons sera amplifié par une campagne vidéo originale, qui met en vedette le retour en toute sécurité aux festivités et aux voyages. Trois créateurs de contenu pour les réseaux sociaux ont aussi été mandatés pour partager leur propre histoire de Réunion du Projet Dindons et promouvoir le concours à l'échelle nationale.

« Plus il y aura de gens qui reviendront à la maison pour les Fêtes, plus nous apporterons de la joie et des rires autour de leur table. Les Canadiens méritent d'être réunis, en toute sécurité, avec les gens qu'ils souhaitent revoir depuis longtemps, et le seul fait d'y contribuer est pour nous une grande fierté », a affirmé Jean-Michel Laurin, président et chef de la direction, Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles.

Tout au long des Fêtes, des concours seront également lancés sur les réseaux sociaux de Pensez Dindon, afin de récompenser les amateurs de dindon et de rendre leur temps des Fêtes plus mémorable. Pour rester à l'affût de ces initiatives des Fêtes, suivez PensezDindon.ca, la page Instagram de Pensez Dindon avec @CanadianTurkey et les autres plateformes sociales de Pensez Dindon.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, ont lancé, en 2019, Think TurkeyTM / Pensez DindonMC - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Cette campagne entièrement intégrée de cinq ans inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de RP, sur les réseaux sociaux et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas, en vue de faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

