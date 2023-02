Les premiers 250 Canadiens à jouer un triplé et à envoyer leur participation recevront une carte-cadeau VISA de 50 $ et seront inscrits avec tous les autres participants à un grand tirage pour une change de gagner l'une des dix cartes-cadeaux d'épicerie de 500 $ à utiliser pour leur souper de dindon de Pâques.

« Nous avons connu une énorme croissance du jeu de quilles au cours des dernières années. En fait, nous avons battu des records au niveau des revenus dans mon centre depuis sa réouverture suite à la pandémie, et la plupart des centres de quilles à travers le pays connaissent le même genre de succès », a souligné Bob McKay, président du marketing chez Quilles Canada et propriétaire du Woodlawn Bowl Family Fun Centre à Guelph. « Nous sommes ravis de collaborer avec Pensez Dindon dans le but de partager l'esprit du jeu des quilles à travers ce défi familial. »

Plus de 225 centres de quilles participeront au défi d'un océan à l'autre. Pour participer, les joueurs de quilles n'ont qu'à prendre une photo de leur « dinde » sur le tableau de pointage numérique et à la partager sur un compte Instagram ou Facebook public, en identifiant #PensezDindon et Dindon Canadien (@CanadianTurkey) ou à la téléverser grâce au formulaire de participation sur PensezDindon.ca.

« Les soupers de dindon et les quilles ont le don de réunir la famille et les amis, ce qui en fait un partenariat des plus évidents », affirme Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « Nous espérons voir cet événement devenir un défi annuel que les Canadiens attendent avec impatience chaque année en février. »

Les quilles ont récemment connu un regain de popularité, comptant quatre jeux différents au Canada : le cinq-quilles et le dix-quilles qui se jouent à l'échelle nationale, et les jeux de quilles-chandelles et de petites quilles qui sont des jeux régionaux dans les Maritimes et au Québec. La troisième fin de semaine de février étant la plus chargée de l'année pour la plupart des centres de quilles, le défi Dinde-O-Thon promet de susciter l'enthousiasme des Canadiens qui prévoient de jouer dans leur centre de quilles local.

« Le jeu des quilles est un sport amusant que toute personne de trois à cent trois ans peut apprécier, tout comme un repas de dindon », affirme Jean-Michel Laurin, président et directeur général du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles. « Nous sommes ravis de pouvoir rassembler les Canadiens autour de ce nouveau défi divertissant. »

La liste complète des centres de quilles participants, ainsi que les détails et le règlement pour participer se trouvent sur PensezDindon.ca/DindeOThon. La liste des centres de quilles participants sera mise à jour quotidiennement avant le Dinde-O-Thon, alors n'oubliez pas de la consulter avant de jouer.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon du Conseil canadien des transformateurs d'œufs et de volailles, ont lancé Pensez DindonMC / Think TurkeyTM en 2019 : une campagne nationale et bilingue visant à accroître la consommation de dindon. Le programme de cinq ans, entièrement intégré, comprend la publicité, le numérique, la vente au détail, les relations publiques, les influenceurs, les réseaux sociaux payés et plus encore, et cible les principaux planificateurs de repas pour les sensibiliser aux avantages du dindon pour stimuler la demande tout au long de l'année et renforcer la consommation globale.

À propos de Quilles Canada

Depuis plus de 60 ans, Quilles Canada est fière d'être au service de la communauté canadienne des quilles. L'association à but non lucratif est formée de membres exploitants de salles de quilles partout au Canada. Ses objectifs : soutenir les salles de quilles, promouvoir auprès du public les bienfaits des quilles comme activité sportive et loisir, renforcer les relations entre les nombreux établissements et organismes de quilles au Canada et encourager toutes les pratiques qui servent l'intérêt du sport.

