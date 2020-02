Penny Wise nommée présidente de 3M Canada

LONDON, ON, le 18 févr. 2020 /CNW/ - 3M Canada annonce aujourd'hui la nomination de Penny Wise au poste de présidente.

Mme Wise a entamé sa carrière chez 3M au siège social canadien de l'entreprise, situé à London en Ontario. Forte de plus de 20 ans d'expérience à l'international, elle veillera maintenant à ce que 3M continue à mettre l'ensemble de ses forces au service de ses clients en leur offrant une expérience distinctive et adaptée à leurs besoins.

« C'est avec enthousiasme et fierté que je reviens en sol canadien », affirme la nouvelle présidente. C'est une période stimulante pour réintégrer l'équipe exceptionnelle de 3M Canada, avec laquelle j'ai bien hâte de collaborer à la création d'expériences hors pair pour nos clients. »

Au cours de sa carrière au sein de 3M, Mme Wise a occupé divers postes de direction touchant la gestion des affaires, la commercialisation, la valorisation de la marque et le marketing d'entreprise. Jusqu'à tout récemment, elle travaillait à St. Paul, au Minnesota, où elle occupait les fonctions de directrice du marketing mondial pour le groupe Sécurité et Industrie de 3M. Avant de se joindre à 3M, Mme Wise mettait son talent en marketing au service du secteur canadien de la quincaillerie.

En 2015, à titre de directrice du marketing international et de chef de la marque de 3M, elle a joué un rôle de premier plan dans le lancement du nouveau slogan mondial de la société : « 3M Science. Au service de la vieMD », en plus de chapeauter plusieurs initiatives primées de renouvellement de la marque.

Penny Wise est titulaire d'un MBA de l'Université de York, avec spécialisation en marketing. Elle est aussi ceinture noire Lean Six Sigma.

Elle succède à Lars Hanseid, qui devient vice-président des affaires corporatives et de la gouvernance de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et directeur général de la région Europe du Nord de 3M à Londres, au Royaume-Uni.

À propos de 3M Canada

3M fait appel à la science pour améliorer la vie au quotidien. Avec un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars, la société emploie plus de 90 000 collaborateurs au service de ses clients partout dans le monde. 3M Canada a vu le jour à London, en Ontario, en 1951, devenant une des premières filiales internationales de 3M. De nos jours, quelque 800 des 1 900 employés de 3M Canada travaillent toujours à l'usine de London, où se trouve encore le siège social. Pour plus de détails sur les solutions créatives de 3M aux problèmes de notre monde, consulter le www.3M.ca ou le fil Twitter @3M_Canada.

