Le détaillant canadien prend les devants alors qu'un souffle d'enthousiasme dynamise la mode taille plus

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Penningtons, le détaillant au cœur de la mode taille plus au Canada, fait l'objet d'une revitalisation de grande envergure qui a des répercussions sur pratiquement tous les aspects de ses activités, y compris une nouvelle image de marque et un nouveau logo dynamique avec le mot « PENN ». Avec quatre-vingt-dix magasins de détail d'un océan à l'autre et un commerce électronique florissant, PENN. s'inscrit comme une véritable force motrice dans la transition la plus importante de l'industrie de la mode depuis des décennies, alors que les femmes du segment taille plus expriment de nouvelles attitudes et de nouvelles exigences en ce qui concerne leurs vêtements et les entreprises qu'elles soutiennent.

PENNINGTONS MODERNISE SON IMAGE ET SA MARQUE (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Limitée) Nouvelle devanture de magasin PENN. (Groupe CNW/Reitmans (Canada) Limitée)

« Au cours des deux dernières années, nous avons fait un examen approfondi de nos activités et notamment investi des centaines d'heures de consultation auprès de notre clientèle », explique Michael Strachan, président de PENN. « Nous tenions à positionner judicieusement l'entreprise pour faire face à l'avenir, en attirant une nouvelle clientèle qui reflète l'évolution des comportements tout en respectant les besoins de notre clientèle fidèle depuis de longues années. » Aucun aspect de l'entreprise n'a échappé à cet exercice. La revitalisation globale de PENN. comprend la rénovation et l'ajout de magasins, un service à la clientèle amélioré, des produits nouveaux et raffinés, une expansion au niveau du commerce électronique et, comme mentionné, une nouvelle image de marque et un nouveau marketing. Par ailleurs, après une certaine restructuration de la société, PENN. a fait revivre la marque Addition Elle, plus axée sur les tendances, qui est désormais offerte dans tous les magasins PENN. ainsi qu'à www.penningtons.com.

Dans le cadre d'un plan triennal dynamique, l'entreprise compte ajouter dix nouveaux magasins dans des marchés clés en mettant l'accent sur une présence accrue en Ontario et au Québec. La stratégie de croissance de PENN. ciblera particulièrement les aspects cruciaux de ses activités, notamment la croissance des catégories de vêtements, l'acquisition de biens immobiliers et la sensibilisation à sa nouvelle image de marque, le tout pour attirer et faire connaître la marque à une nouvelle clientèle.

Véritable destination mode, PENN. est la seule entreprise du Canada à proposer des vêtements pour habiller tous les aspects de la vie de la femme taille plus : vêtements de sport, décontractés, collection 9 à 5, vêtements mode pour les occasions spéciales, manteaux, tenues de plage, lingerie et chaussures.

La clientèle PENN. ouvre la voie : un changement de comportement chez les femmes qui portent des tailles plus

Dans cette nouvelle ère de positivité corporelle, alors que les femmes accueillent de plus en plus leur diversité physique, PENN. a été présente à chaque étape. « La femme d'aujourd'hui refuse de se laisser définir par la taille qu'elle porte », affirme Rosalba Iannuzzi, vice-présidente du Marchandisage, Design et Technique. « Il n'y a plus de limites. Notre clientèle se tourne vers nous en quête de solutions et de confort. Nous y parvenons en proposant des tissus qui répondent à ses besoins et en nous concentrant sans relâche sur la coupe. La coupe est une question de ressenti; elle ne se définit pas par une taille. Notre clientèle est aussi à la recherche de vêtements à la mode et c'est exactement ce que nous lui offrons. Nous mettons tout notre savoir-faire dans la confection de vêtements qui font bien et dans lesquels on se sent bien. »

L'évolution des mentalités, mue par des consommatrices plus jeunes, a permis à PENN. d'apporter une énergie, une créativité et une positivité nouvelles à la communauté PENN. « Nous insufflons une nouvelle vie à une marque à succès », explique Kathy Tsolakos, vice-présidente du marketing, de la présentation visuelle et du commerce électronique, à propos de l'élan et de l'enthousiasme qui caractérisent l'entreprise. « C'est ce qui a motivé notre vaste refonte, notamment la conception et l'offre de produits, la croissance numérique, la perception et le positionnement de la marque, ainsi que le marketing. Nous adorons voir notre clientèle s'enthousiasmer pour les changements que nous apportons. Et c'est en l'écoutant que nous avons fait tout cela. »

À PROPOS DE PENNINGTONS

Penningtons est le chef de file de la mode tailles plus 14 à 32 au Canada. Fière de promouvoir la diversité corporelle et l'inclusivité des tailles, la marque affirme son credo: toute femme mérite de se sentir bien dans ses vêtements et de connaître le sentiment de confiance qui en découle. Depuis plus de 70 ans, Penningtons perfectionne continuellement son savoir-faire pour offrir un ajustement incomparable, basé sur des morphologies féminines réelles et variées. Travail, week-end ou occasion spéciale, chaque vêtement est conçu avec cette même préoccupation pour la coupe qui fait partie de l'ADN de la marque. Penningtons exploite des magasins aux quatre coins du Canada et vend ses produits en ligne à penningtons.com.

À PROPOS DE REITMANS (CANADA) LIMITÉE

La Société est un important détaillant spécialisé de vêtements pour femmes qui compte un réseau de magasins dans l'ensemble du Canada. La Société exploite 402 magasins, dont 235 Reitmans, 90 Penningtons et 77 RW&CO. Reitmans est une société ouverte dont les titres sont négociés à la Bourse de croissance TSX (TSX de croissance : RET, RET-A). Pour plus d'information, visitez www.reitmanscanadalimited.com.

