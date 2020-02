Pendant le Mois du cœur (février), les Canadiennes ont la possibilité d'augmenter la « durée de vie en santé de leur cœur » au même titre que les hommes

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Chez les femmes, les symptômes de maladies cardiaques sont souvent ignorés, alors que les facteurs de risque (hypertension, taux de cholestérol élevé, mode de vie sédentaire et excès de poids) sont négligés. Tout au long du Mois du cœur, des chercheurs de l'Université McGill montrent aux femmes comment elles peuvent tirer profit de changements à leur mode de vie autant que les hommes.

Un cœur en santé peut permettre aux hommes et aux femmes d'allonger leur espérance de vie de plus de 10 ans.

De simples changements, comme l'activité physique régulière, une saine alimentation, la perte de quelques livres excédentaires et la prise de médicaments d'ordonnance pour abaisser la tension artérielle ou contrôler un taux de cholestérol élevé, peuvent aider les femmes et les hommes à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Les Canadiens peuvent évaluer les retombées de la réduction de leur âge cardiovasculaire à l'aide d'une calculatrice en ligne simple et sécuritaire financée grâce à une subvention des Instituts de recherche en santé du Canada. Tous les Canadiens peuvent accéder à la calculatrice de l'âge cardiovasculaire validée scientifiquement à partir du site Web www.MissionVAV.com .

Améliorer la santé cardiaque grâce à un programme de télésanté démontré scientifiquement

Partout au pays, les anciens combattants canadiens, leurs familles et leurs défenseurs, ainsi que les membres de la Légion royale canadienne, peuvent aussi participer pendant six semaines à la Mission Cœur en santé. Il a été prouvé que ce programme en ligne contribue à diminuer le risque de développer des maladies cardiovasculaires et de souffrir du diabète grâce à l'activité physique, à une saine alimentation et au contrôle du poids. Le programme MissionVAV est conçu par les professionnels de la santé du Programme complet d'amélioration de la santé de McGill (CHIP) et financé par Anciens Combattants Canada.

Ce programme de suivi en ligne a auparavant été élaboré et mis à l'essai par des employés du Centre universitaire de santé McGill et des membres en service des Forces armées canadiennes. Des études publiées ont démontré que les participants au programme font davantage d'exercice, perdent du poids et réduisent leur risque de développer des maladies cardiovasculaires et de souffrir de diabète. De plus. ils profitent d'un sommeil de meilleure qualité et observent une amélioration de leur santé mentale.

