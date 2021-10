Pénalités et ordonnances à l'encontre de Martin LeBlanc, Johnny Martin, Nuvoo inc. et G.O. Great Offers Direct Ltd

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le 12 octobre 2021, suivant une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a imposé des pénalités administratives et prononcé des ordonnances à l'encontre de Martin LeBlanc[1], Johnny Martin, Nuvoo inc. et G.O. Great Offers Direct Ltd.

Plus précisément, le TMF a imposé à Martin LeBlanc et à Johnny Martin des pénalités administratives respectives de 50 000 $, puis a interdit à ces derniers d'effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs pour autrui sur toutes les formes d'investissement visées par la Loi sur les valeurs mobilières (la « LVM »). De plus, le TMF a interdit à Nuvoo inc. et G.O. Great Offers Direct Ltd. d'effectuer, directement ou indirectement, une opération sur valeurs sur toutes les formes d'investissement visées par la LVM.

Les manquements reprochés aux intimés concernaient des contraventions à la LVM, soit l'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs et le placement de valeurs mobilières sans prospectus, qui ont eu lieu dans le cadre du projet Nuvoo, lequel consistait essentiellement en la vente de forfaits relatifs aux activités de minage de cryptomonnaie. Plus précisément, les forfaits offerts permettaient aux investisseurs de participer aux revenus de minage générés par les sociétés intimées. Le prix des contrats, qui variait de quelques dollars à plusieurs milliers de dollars, était établi en fonction de leur durée et de la puissance de minage choisie.

La preuve a révélé que la sollicitation se faisait majoritairement en ligne, sur les réseaux sociaux ainsi que par l'entremise d'un programme de référencement basé sur le modèle de marketing de réseau.

[1] Ne pas confondre l'intimé Martin LeBlanc avec :

Martin Leblanc détenteur du certificat n o 180554 dans la discipline de l'expertise en règlement de sinistres et exerçant ses activités auprès de La compagnie d'assurance générale Co-operators et de La Souveraine, Compagnie d'assurance générale;

détenteur du certificat n 180554 dans la discipline de l'expertise en règlement de sinistres et exerçant ses activités auprès de La compagnie d'assurance générale Co-operators et de La Souveraine, Compagnie d'assurance générale; Martin Leblanc détenteur du certificat n o 194092 dans les disciplines de l'assurance collective de personnes et de l'assurance de personnes, et exerçant ses activités auprès d'Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. et de Services financiers Richer Morin inc.;

détenteur du certificat n 194092 dans les disciplines de l'assurance collective de personnes et de l'assurance de personnes, et exerçant ses activités auprès d'Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. et de Services financiers inc.; Martin Leblanc détenteur du certificat no 232421 et inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective auprès de Fonds d'investissement Royal inc.

