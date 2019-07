Pénalité et ordonnance à l'encontre de Maradona Cerisier

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le 28 mai 2019, à la suite d'une demande déposée par l'Autorité des marchés financiers, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a imposé une pénalité et une ordonnance à Maradona Cerisier en lien avec des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Plus précisément, le TMF a imposé à Maradona Cerisier une pénalité administrative de 39 000 $ et lui a interdit de mener toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur valeurs, sauf exception.

De plus, le TMF a révoqué le certificat en assurance de personnes émis par l'Autorité à Maradona Cerisier.

Dans ce dossier, Maradona Cerisier aurait offert à quatre investisseurs de prêter, pour une période renouvelable de trois mois, de l'argent à Groupe M.C. Consultants, une compagnie dont il se disait représentant, en contrepartie de taux d'intérêt mensuels variant entre 10 % et 15 %.

L'Autorité reprochait notamment à Maradona Cerisier d'avoir effectué ces placements sans être inscrit à titre de courtier en valeurs auprès de l'Autorité et sans avoir déposé de prospectus soumis au visa de l'Autorité, d'avoir préparé de faux documents destinés à l'Autorité et d'avoir incité un témoin à faire des déclarations mensongères aux enquêteurs de l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

