Pelletée de terre officielle pour l'agrandissement de notre Centre de distribution

L'agrandissement aura une hauteur en partie de 70 pieds et accroîtra la superficie totale du bâtiment à plus de 560,000 pi2. Cette implantation de la 4e phase de systèmes automatisés augmentera considérablement notre capacité de coupe de câble.

Ce projet d'envergure permettra de supporter la croissance des opérations et augmentera du double la capacité logistique globale de notre centre de distribution afin de répondre rigoureusement à une clientèle issue de différents secteurs de l'industrie telle que : entrepreneur électricien, gestionnaire d'immeubles, ingénieur-conseil, OEM (équipementier d'origine), institutionnel, industriel, résidentiel, municipal et commercial.

Les travaux d'agrandissement débuteront en septembre 2021 et s'échelonneront jusqu'en septembre 2022 alors que la partie automatisée devrait être en fonction seulement en juillet 2023.

Fondée à Saint-Eustache en 1962, Lumen est membre du Groupe Sonepar depuis 1984 qui est le plus important distributeur de matériel électrique au monde. La puissance de ce réseau international permet à Lumen d'offrir non seulement la gamme de produits la plus complète de l'industrie, mais aussi les plus récentes innovations technologiques.

