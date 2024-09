INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration de l'agrandissement du Centre de distribution de Lumen à Laval : Un investissement de 80 M$

LAVAL, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - M. Serge Leblanc, président de Lumen invite les représentants des médias à l'inauguration de l'agrandissement et de la transformation du Centre de distribution de Lumen.

L'événement se déroulera notamment en présence du Maire de Laval, M. Stéphane Boyer, ainsi que du Ministre délégué à l'Économie, M. Christopher Skeete.

Lumen Agrandissement du Centre de Distribution (Groupe CNW/Lumen)

Quand : Vendredi 13 septembre 2024

Heure : 17h à 19h (Allocution de M. Leblanc et M. Boyer - 18h)

Lieu : 4950, rue Louis-B Mayer, Laval

Après plusieurs mois de travail, l'équipe de Lumen a complété la transformation de ses installations doublant ainsi la capacité tout en automatisant des opérations grâce à l'ajout d'équipements robotisés à la fine pointe de la technologie, uniques en Amérique du Nord.

Cet agrandissement d'une hauteur de 70 pieds augmente la superficie totale du bâtiment à plus de 565 000 pi2.

Ce projet d'envergure nous permet de supporter la croissance des opérations et d'accroître la capacité logistique afin de répondre rigoureusement aux besoins de la clientèle provenant de différents secteurs d'activités tels que : entrepreneurs électriciens, industrie manufacturière et OEM, municipal, institutionnel et bien plus.

Pour confirmer votre présence ou pour tout renseignement : Johanne Roussel, 450 688-9407, [email protected]