Pelletée de terre : inauguration du Quartier LOUKA, une nouvelle communauté résidentielle à Granby

GRANBY, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - La construction du très attendu Quartier LOUKA a été officiellement lancée, à l'entrée de la ville de Granby, avec la pelletée de terre marquant le début des travaux. Fruit de la vision du Groupe Iridium et du talent de ADHOC Architectes, les 374 logements qui composeront LOUKA formeront un nouveau quartier résidentiel qui a été pensé pour les résidents. D'une valeur de 165 millions de dollars, ce projet d'envergure se distingue par une architecture intemporelle et des aménagements durables, en harmonie avec le charme de ce milieu de vie aux abords de la piste cyclable.

De gauche à droite : M. Ian Lafrenière, député de Vachon, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Richard O'Bomsawin, Chef Abénakis d’Odanak, M. Philippe Morin, co-fondateur du Groupe Iridium, Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby et M. Alexandre Choko, co-fondateur du Groupe Iridium. (Groupe CNW/Groupe Iridium)

Le développement du Quartier LOUKA s'inscrit dans une vision à long terme pour la ville de Granby, et représente une réponse tangible aux enjeux d'accès au logement alors que déjà la moitié des unités offertes en condos ont trouvé preneur depuis le lancement en novembre dernier. En plus de sa première phase qui sera livrée à l'été 2027, le projet structurant intégrera de futures phases locatives, des maisons de ville de même qu'une offre commerciale de proximité qui permettra de dynamiser le secteur.

« Avec le développement de LOUKA, ce ne sont pas seulement deux immeubles qui prennent vie, c'est une communauté entière qui se construit dans un cadre moderne et humain, réfléchi aux besoins actuels et futurs des résidents », soulignent M. Alexandre Choko et M. Philippe Morin, les promoteurs immobiliers et fondateurs du Groupe Iridium. « Nous sommes heureux de contribuer à la revitalisation de la belle ville de Granby, tout en respectant la biodiversité environnante et les principes de durabilité. Ce projet n'aurait pas été possible sans nos partenaires passionnés et engagés que sont TISSEUR / CONCRÉA, ADHOC Architectes et l'Agence SIX. »

Un projet structurant, à échelle humaine

Positionné stratégiquement aux intersections de la rue Principale et de la rue Léo-Gendreau, LOUKA constitue le point de départ parfait pour explorer la beauté de l'Estrie en toutes saisons. Cet emplacement idéal est possible grâce à la participation de la nation des Abénakis d'Odanak, investisseur du projet.

« Pour la Nation Abénakise d'Odanak, investir dans le Quartier LOUKA est un acte de souveraineté économique. En devenant un investisseur important dans un projet situé sur notre territoire ancestral, nous affirmons notre présence, renforçons l'indépendance financière de notre Nation et créons des bénéfices durables pour notre communauté. Nous sommes fiers de bâtir aux côtés de partenaires qui respectent et honorent cette vision », explique le Chef abénakis d'Odanak, M. Richard O'Bomsawin.

Conçu pour tous, Quartier LOUKA crée un milieu de vie complet, dynamique et accessible, au cœur d'une ville en pleine revitalisation. Le futur quartier réunira des aires partagées inspirantes et des espaces verts apaisants. Jardin communautaire, circuit thermal, spa de nage, terrain de pickleball et bien d'autres : tous les espaces enrichiront le quotidien en créant un environnement orienté vers le mieux-être et l'esprit de vivre ensemble.

Dans un souci de protection de l'environnement, le projet respecte d'ailleurs la biodiversité, alors que la grande majorité des espaces verts vont être préservés pour créer une vaste cour intérieure paysagée. Alliant design, modernité et bien-être pour tous les âges, LOUKA est une rareté sur le marché.

Une zone résidentielle dans une ville en essor

Grâce à son accès privilégié à la Route des Champs et à l'Estriade, LOUKA se connectera à une piste cyclable pittoresque de 40 km reliant Granby à Chambly, et ouvrira la porte à plus de 200 km de sentiers à travers le vaste réseau cyclable des Cantons-de-l'Est. Sans oublier les montagnes de ski et les parcours de golf à quelques minutes de route, le milieu de vie qui entourera LOUKA sera authentique et dynamique.

Deuxième plus grande ville des Cantons-de-l'Est, Granby séduit par ses vastes espaces verts, sa culture et sa qualité de vie exceptionnelle. Vibrante et accueillante, elle allie nature et histoire, festivals et activités sportives, pour un quotidien à la fois actif et ressourçant. C'est donc la ville idéale pour accueillir un tel projet.

Pour en savoir plus sur le projet, visitez : https://quartierlouka.com/

À propos du Groupe Iridium

Fondé par Alexandre Choko et Philippe Morin, concepteurs de milieux de vie intégrant des valeurs communautaires, Groupe Iridium s'engage à développer des projets résidentiels d'envergure alliant durabilité, respect de l'environnement, accessibilité et esthétisme. Chaque projet est pensé pour s'intégrer harmonieusement à son milieu, offrant des espaces de vie où confort, fonctionnalité et qualité se conjuguent afin d'enrichir l'expérience des habitants et de renforcer le lien avec la communauté.

SOURCE Groupe Iridium

Pour information : Marie-Rose Desautels, [email protected], (819) 580-9235, Morin Relations Publiques