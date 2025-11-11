Lancement officiel du projet de condominiums Quartier LOUKA, un ajout majeur au paysage résidentiel de Granby

GRANBY, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le tant attendu projet résidentiel Quartier LOUKA ouvre officiellement son pavillon des ventes à l'occasion de son grand lancement, qui aura lieu le samedi 15 novembre de 11 h à 15 h au 1140, rue Principale à Granby. Fruit de la vision du Groupe Iridium et du talent de ADHOC Architectes, le Quartier LOUKA se distingue par une architecture intemporelle et des aménagements durables, en parfaite harmonie avec le charme naturel d'un milieu de vie entouré de verdure.

Pensé à échelle humaine et pour le confort de ses futurs résidents, LOUKA allie design, modernité et bien-être au quotidien. Le projet de 89 unités est une rareté sur le marché : il s'agira d'une construction en béton, ce qui offrira une insonorisation optimale et une vaste sélection de condominiums d'une à trois chambres, tous dotés d'espaces extérieurs intimes et de vues dégagées.

Le quartier réunira aussi des aires partagées inspirantes, des installations sportives modernes et des espaces verts apaisants. Jardin communautaire, circuit thermal, spa de nage, terrain de pickleball et bien d'autres : tous les espaces enrichiront le quotidien des résidents en créant un environnement orienté vers le mieux-être et l'esprit communautaire. Le développement du Quartier LOUKA s'inscrit dans une vision à long terme pour la ville de Granby. En plus de sa première phase en copropriété, le projet intégrera de futures phases locatives ainsi qu'une offre commerciale de proximité.

Pensé pour tous, Quartier LOUKA crée un milieu de vie complet, dynamique et accessible, au cœur d'une ville en pleine revitalisation.

Plus qu'un quartier, un mode de vie

Positionné stratégiquement aux intersections de la rue Principale et de la rue Léo-Gendreau, LOUKA constitue le point de départ parfait pour explorer la beauté de l'Estrie en toutes saisons. Grâce à son accès privilégié à la Route des Champs et à l'Estriade, LOUKA vous connecte à une piste cyclable pittoresque de 40 km reliant Granby à Chambly, et ouvrant la porte à plus de 200 km de sentiers à travers le vaste réseau cyclable des Cantons-de-l'Est. Sans oublier les montagnes de ski à quelques minutes de route, le milieu de vie qui entourera LOUKA sera authentique et dynamique.

« Nous sommes fiers de contribuer à la revitalisation de Granby avec le projet LOUKA, un milieu de vie moderne et humain pensé pour répondre aux besoins actuels et futurs des résidents, tout en respectant la biodiversité environnante et les principes de durabilité », souligne M. Alexandre Choko, promoteur immobilier et fondateur du Groupe Iridium avec Philippe Morin. « Je remercie les partenaires passionnés et engagés dans le projet que sont CONCRÉA, ADHOC Architectes, Entre quatre murs et l'Agence SIX. »

Deuxième plus grande ville des Cantons-de-l'Est, Granby séduit par ses vastes espaces verts, sa culture et sa qualité de vie exceptionnelle. Vibrante et accueillante, elle allie nature et histoire, festivals et activités sportives, pour un quotidien à la fois actif et ressourçant. C'est donc la ville idéale pour accueillir un tel projet.

Pour en savoir plus sur le projet, visitez : https://quartierlouka.com/

Le pavillon des ventes est situé au 1140, rue Principale, à Granby, J2J 1Z4.

À propos du Groupe Iridium

Fondé par Alexandre Choko et Philippe Morin, concepteurs de milieux de vie intégrant des valeurs communautaires depuis 20 ans, Groupe Iridium s'engage à développer des projets résidentiels d'envergure alliant durabilité, respect de l'environnement, accessibilité et esthétisme. Chaque projet est pensé pour s'intégrer harmonieusement à son milieu, offrant des espaces de vie où confort, fonctionnalité et qualité se conjuguent afin d'enrichir l'expérience des habitants et de renforcer le lien avec la communauté.

