MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Avianor, une société détenue par DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre qui se spécialise en MRO et intégration cabine depuis plus de 25 ans, a effectué la pelletée de terre de son futur Centre d'Excellence A220. Cet événement a donné le coup d'envoi de la construction en présence de monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Sur la photo de gauche à droite : Mélissa Robitaille (Syscomax), Patrick Charbonneau (Ville de Mirabel), Vincent Chiara (Groupe MACH), Denis Deschamps (DRAKKAR), Pierre Fitzgibbon (MEIE), Benoit Hudon (DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre), Hugo Brouillard (Avianor), Gilles Néron (Air Canada), Yves Beauchamp (Aéroports de Montréal), Mélanie Lussier (Aéro Montréal). (Groupe CNW/Avianor)

Ce moment historique pour Avianor et l'industrie aéronautique québécoise s'est déroulé le 10 octobre à l'Aéroport international Montréal-Mirabel (YMX). Pour l'occasion, plusieurs acteurs importants se sont réunis, dont les représentants et dignitaires du MEIE, de la Ville de Mirabel, de DRAKKAR, d'Air Canada, du Groupe MACH, des Aéroports de Montréal, d'Aéro Montréal, et de Syscomax.

Les travaux de ce projet d'envergure qui contribuera au rayonnement aérospatial du Québec et qui sera opérationnel dès l'automne 2024 ont déjà commencé, et c'est le Groupe MACH qui en est le partenaire immobilier. Représentant un investissement majeur de plus de 70 millions de dollars en infrastructure, digitalisation et équipement à la fine pointe de la technologie, le Centre d'excellence A220, qui sera d'une superficie de quelque 105 000 pieds carrés, entraînera la création de nombreux emplois spécialisés dans la région, contribuant ainsi à sa renommée en tant que troisième plus grand pôle mondial en aéronautique.

« Cette pelletée de terre est une nouvelle étape importante d'un projet qui va avoir des retombées à tous les niveaux, local, national et international. On envoie un message fort qu'il y aura enfin un hub important et de classe mondiale à YMX où le A220 est non seulement assemblé, mais désormais maintenu, et ce, grâce à ce nouveau Centre d'excellence. C'est sans compter tous les acteurs qui graviteront autour de ce hub », souligne Benoit Hudon, Président et chef de la direction de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre.

« Le Centre d'excellence A220 sera à la fois l'un des piliers de notre croissance et un vecteur d'innovation, gage de notre engagement envers l'excellence des services que nous offrons à nos clients. Plus qu'un nouvel établissement, il représente un haut calibre de connaissances humaines et technologiques, toutes réunies sous un même toit. Sans aucun doute, ce sera le lieu idéal pour accueillir les A220 du monde entier », ajoute Hugo Brouillard, Vice-président et chef de l'exploitation d'Avianor.

« Le projet d'Avianor va contribuer à renforcer l'écosystème aérospatial au Québec et à générer de la richesse tout au long de la durée de vie des avions A220. Ce sont des PME comme Avianor qui permettent au secteur aérospatial québécois de se démarquer sur le marché international », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous sommes fiers de contribuer à la création du Centre d'excellence A220 qui participera au rayonnement international de l'expertise et du savoir-faire de chez nous. Avianor, une entreprise québécoise, symbolise, depuis plus de 25 ans, l'innovation, la croissance et l'excellence dans le monde de l'aéronautique », a commenté Vincent Chiara, Président de MACH.

À propos d'Avianor ( www.avianor.com )

Avianor est un leader en MRO et intégration intérieure d'avions commerciaux et militaires depuis plus de 25 ans. Située à l'aéroport international de Montréal-Mirabel (YMX), elle compte 225 employés permanents et temporaires, en plus de 250 000 pieds carrés de hangars, ateliers de fabrication et de réparation, entrepôts et bureaux. Avianor, société détenue par DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre, poursuit sa croissance et maintient sa position de choix au sein de l'industrie aéronautique locale, nationale et internationale. Suivez-nous sur LinkedIn

À propos de DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre ( https://drakkar.com/fr/impartition/manufacturier )

DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre est une entreprise d'impartition de classe mondiale spécialisée dans l'industrialisation, la production, la maintenance et la logistique. Grâce à un écosystème distinctif de l'industrie comprenant huit (8) sociétés affiliées telles que Avianor, AAA Canada, AAA USA, AAA Mexique, Argo MRT Amériques, Management OPS, NSE Services Techniques & Logistiques et Selekktus, elle fournit des services clés en main conçus pour accompagner stratégiquement ses clients. Opérant dans un large éventail de spécialisations soutenant les secteurs clés de l'aéronautique, du transport, de la défense, de la sécurité, de la santé et de l'énergie, elle intègre les services suivants : maintenance, réparation et révision (MRO) ; services mobiles de réparation ; industrialisation sur site ; entreposage et logistique ; production sur site ; mise en kit et sous-assemblage ; maintenance sur site ; transport ; recrutement et placement.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Avianor

Renseignements: Contact média: Avianor (société détenue par DRAKKAR Aéronautique & Transport terrestre), Rosalie Côté, Vice-présidente, Marketing & Communication, Tél. : +1 514-806-0798, [email protected]