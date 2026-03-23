LAVAL, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Pelican Intl Inc. a annoncé aujourd'hui l'acquisition de The KL Companies, Inc. (KL Outdoor), établie à Muskegon, au Michigan, marquant une étape importante dans l'exécution de son plan de croissance stratégique visant à bâtir la plateforme de sports de pagaie la plus intégrée et résiliente en Amérique du Nord.

Cette acquisition réunit des portefeuilles de marques complémentaires, des capacités manufacturières et des réseaux de distribution afin de créer une plateforme d'envergure, transfrontalière, conçue pour soutenir une croissance à long terme. En combinant les marques haut de gamme de Pelican avec la forte présence de KL Outdoor dans les segments d'entrée de gamme, l'entreprise propose désormais l'écosystème de produits le plus complet de l'industrie, couvrant l'ensemble des gammes de prix -- positionnant Pelican comme un partenaire de choix pour les détaillants et les consommateurs.

Au-delà de l'augmentation des capacités, cette transaction renforce la capacité de Pelican à opérer avec agilité dans un marché en constante évolution. L'ajout des opérations de KL Outdoor au Michigan bonifie l'empreinte nord-américaine de Pelican, permettant une chaîne d'approvisionnement plus équilibrée et résiliente, une exécution plus rapide et fiable, ainsi qu'une plus grande flexibilité pour répondre à la demande.

« Cette acquisition constitue une étape clé dans la réalisation de notre vision à long terme », a déclaré Danick Lavoie, président et chef de la direction de Pelican Intl Inc. « Notre succès repose sur l'engagement et le savoir-faire de nos équipes, et nous sommes fiers d'accueillir les employés de KL Outdoor. Ensemble, nous créons bien plus qu'un effet d'échelle -- nous renforçons notre présence afin de consolider notre leadership dans les sports de pagaie et d'accélérer notre expansion vers de nouvelles catégories de produits de plein air. Nous sommes désormais en position d'offrir un choix et une valeur inégalés grâce à un réseau manufacturier intégré couvrant les États-Unis et le Canada. »

Avec plus de 550 employés et l'ajout de capacités manufacturières de pointe en extrusion, thermoformage et rotomoulage situées stratégiquement au Michigan, Pelican est maintenant idéalement positionnée pour faire croître la catégorie, renforcer ses relations avec ses partenaires détaillants et saisir de nouvelles opportunités de croissance tant dans les segments grand public qu'industriels.

« Se joindre à Pelican marque un nouveau chapitre des plus stimulants pour notre équipe », a déclaré Dave Baun, vice-président et directeur général de KL Outdoor. « L'engagement de notre équipe du Michigan se poursuit, et ensemble, nous faisons désormais partie d'une organisation plus forte, dotée de l'envergure nécessaire pour faire croître la catégorie et créer de la valeur durable. »

À propos de Pelican Intl Inc.

Basée à Laval, au Québec, Canada, depuis 1968, Pelican Intl Inc. est le principal fabricant nord-américain d'équipements de plein air et de sports de pagaie récréatifs et de performance. Forte de plus de 550 employés dévoués répartis dans ses installations avancées de rotomoulage, d'extrusion et de thermoformage au Québec, en Caroline du Sud et désormais au Michigan, l'entreprise commercialise des marques reconnues -- dont Pelican, Catch, Wilderness Systems, Perception, Dagger, Sun Dolphin, Evoke et Outta Site -- auprès de millions d'adeptes de plein air.

Si les sports de pagaie, la pêche, la chasse et les produits de plein air grand public demeurent au cœur de ses activités et de sa passion, ses capacités manufacturières de pointe lui permettent également d'agir comme partenaire de fabrication de confiance pour d'autres marques de biens de consommation et pour des industries stratégiques nécessitant des pièces complexes de grand format -- contribuant ainsi à sa résilience et à la diversification de sa croissance.

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À propos de KL Outdoor

Fondée en 1982 à Muskegon, au Michigan, KL Outdoor compte plus de 140 employés répartis dans ses installations avancées d'extrusion, de thermoformage et de rotomoulage. L'entreprise fabrique des embarcations récréatives abordables, des caches de chasse et des traîneaux sous les marques Sun Dolphin, Evoke et Outta Site

Pour plus d'information, visitez www.pelican-intl.com.

SOURCE Pelican Intl Inc.

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