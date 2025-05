Stabilité renouvelée et une vision audacieuse pour le fabricant québécois de kayak, leader du marché des sports de pagaie, avec des usines au Canada et aux États-Unis.

LAVAL, QC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Pelican Intl Inc., une entité nouvellement créée, annonce avec fierté l'acquisition réussie des actifs, à l'exclusion de GSI Outdoors, de Pelican International Inc. et de Confluence Outdoor Inc., dans le cadre d'un processus de sollicitation de vente et d'investissement (SISP) approuvé par les tribunaux, conformément à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) au Canada et au chapitre 15 aux États-Unis. Cette transaction a été menée par Danick Lavoie, ancien Président et Chef de la direction de Pelican, aux côtés des anciens cadres Frédéric Guay et Guy Prenevost. Un groupe diversifié et expérimenté d'investisseurs privés, représenté par Vincent Chiara, Président et Fondateur de Mach Capital, Marc Varadi, Président de RIMAP Hospitalité, Luc Sabbatini, Fondateur de Ganesh Capital, et Charles Malo, Administrateur et investisseur, se sont associés à la direction pour tracer la voie de Pelican Intl pour les années à venir. Aujourd'hui marque un tournant décisif pour l'industrie des sports de pagaie, garantissant la pérennité et l'innovation d'un portefeuille de marques de renommée mondiale. Le cœur de l'entreprise reste solide, avec plus de 400 employés passionnés et dévoués qui ouvriront la voie à l'avenir.

Dans un effort d'intégration accrue des deux entreprises, Confluence Outdoor Inc. opérera désormais sous le nom de Pelican Intl USA Inc., unifiant les opérations nord-américaines. Ce changement permettra à la marque reconnue par l'industrie, Confluence Outdoor, de devenir notre place de marché en ligne pour les consommateurs, ainsi qu'une plateforme exclusive pour transformer et simplifier nos relations commerciales avec nos grands détaillants et notre réseau de concessionnaires indépendants pour les années à venir à l'adresse www.confluenceoutdoor.com.

Message à nos parties prenantes

À nos employés : Nous exprimons notre profonde gratitude à notre main-d'œuvre résiliente, dont le dévouement inébranlable a permis de maintenir des opérations performantes, malgré des conditions de marché difficiles, un endettement insoutenable et des procédures complexes en vertu de la LACC. Votre engagement envers l'excellence a préservé la réputation de qualité et de fiabilité de nos marques, jetant des bases solides pour notre succès futur.

À nos clients : Votre soutien continu tout au long du processus de restructuration a été inestimable pour rendre cette transaction possible. Pelican Intl Inc. est plus déterminée que jamais à offrir des produits, des innovations et une valeur inégalée aux amateurs de sports de pagaie de tous niveaux. Avec un portefeuille robuste comprenant Pelican, Wilderness Systems, Dagger, Perception Kayak, Advanced Elements et Boardworks, nous continuerons d'élargir l'accessibilité de nos produits à travers tous les canaux traditionnels et numériques, tout en améliorant l'agilité et la simplicité de notre chaîne d'approvisionnement et l'expérience client.

À notre industrie : Pelican Intl Inc. est impatiente de mener la transformation de la catégorie des sports de pagaie, en stimulant l'innovation et en favorisant une croissance soutenue de la participation. Nous visons à promouvoir une industrie saine et collaborative, capable de se réinventer pour créer de la valeur pour toutes les marques, afin de continuer à investir dans de nouveaux produits qui inspirent les aventuriers du monde entier.

À nos fournisseurs : Nous reconnaissons sincèrement le soutien des partenaires locaux et internationaux qui ont supporté nos marques au fil des années et, plus récemment, à travers les procédures de la LACC. La nouvelle entité Pelican Intl Inc. s'engage à forger des partenariats renouvelés, en tirant parti de nos installations de pointe en rotomoulage, extrusion et thermoformage au Québec et à Greenville, Caroline du Sud, pour offrir des produits exceptionnels et soutenir une croissance mutuelle.

Vision stratégique pour la croissance

Soutenue par de nouveaux investisseurs, Pelican Intl Inc. est idéalement positionnée pour consolider davantage son leadership dans le secteur des sports de pagaie. L'entreprise poursuivra activement des acquisitions et des partenariats stratégiques pour renforcer son portefeuille, s'assurant de demeurer le leader mondial des sports de pagaie. En exploitant tous les canaux de distribution, nous visons à atteindre les amateurs de toutes générations, des débutants aux aventuriers chevronnés. De plus, nos capacités de fabrication avancées au Canada et aux États-Unis sont parfaitement positionnées pour soutenir d'autres marques de biens de consommation et des industries stratégiques nécessitant des équipements et des pièces complexes de grand format. Cela sera appuyé par notre expertise approfondie en développement de produits et en innovation.

« Cette acquisition reflète la force durable de nos marques, la résilience de nos employés et la loyauté de nos détaillants. Nous avons réuni un groupe exceptionnel d'investisseurs, et je leur suis profondément reconnaissant de leur confiance. Leur engagement à rendre cette transaction complexe possible créera une entreprise bien capitalisée, préservera l'héritage de Pelican et tracera une voie renouvelée pour l'avenir », a déclaré Danick Lavoie, Président et Chef de la direction de Pelican Intl Inc. « Les fondamentaux de l'entreprise sont résilients et solides. Au cours des dernières décennies, l'innovation révolutionnaire des produits et les capacités manufacturières ont été au cœur de la vision et passion des gens qui ont façonné la marque Pelican. Ces dernières années, l'entreprise a surpassé ses concurrents dans un contexte exceptionnel de croissance sans précédent dû à la période COVID suivi d'un déclin important du marché. Elle a su consolider sa position de leader grâce à des acquisitions stratégiques, à la diversification des canaux de distribution et à une solide performance opérationnelle. Je suis reconnaissant pour cette opportunité unique de collaborer à nouveau avec mes anciens collègues et mes nouveaux partenaires afin d'assurer la viabilité à long terme de ce fleuron québécois, pour créer une croissance soutenue, poursuivre la transformation de l'industrie et capitaliser sur notre expertise et capacité manufacturière. »

À propos de Pelican Intl Inc.

Basée à Laval, Québec, Canada, Pelican Intl Inc. est un leader mondial dans les équipements de sports de pagaie récréatifs et de performance ainsi que dans les accessoires de style de vie en plein air, exploitant des installations manufacturières de pointe à Laval et Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, et à Greenville, Caroline du Sud. Avec un portefeuille de marques emblématiques et un engagement envers l'innovation, l'entreprise a permis à plus de six millions d'amateurs de plein air à travers le monde de créer des souvenirs durables sur l'eau.

Pour plus d'informations sur l'entreprise, visitez www.pelican-intl.com. Découvrez nos marques, trouvez un détaillant local ou magasinez sur notre place de marché en ligne à l'adresse www.confluenceoutdoor.com.

Conseillers

Cain Lamarre a agi à titre de conseiller juridique pour l'acquisition, tandis que Woods LLP a agi à titre de conseiller juridique pour les questions liées aux procédures en vertu de la LACC.

Contact médias : Danick Lavoie, Président et Chef de la direction, Rime El Rhoul, Conseillère juridique principale et Affaires corporatives, [email protected]