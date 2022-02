Pêches et aquaculture commerciales - LE MINISTRE LAMONTAGNE CONFIRME UNE AIDE FINANCIÈRE DE 25 276 $ POUR SOUTENIR L'ACHAT DE POISSONS ET DE FRUITS DE MER DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 22 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a profité de sa présence au premier Salon Fourchette bleue - poissons et fruits de mer pour confirmer l'octroi d'une aide financière de 25 276 $ à l'institution muséale Exploramer pour l'organisation de ce salon qui se tient aujourd'hui et demain à Rivière-du-Loup, dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'événement se déroule sous la coprésidence d'honneur de Mme Liza Frulla, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, et de M. Jean Soulard, chef cuisinier, auteur et porte-parole pour Fourchette bleue.

L'aide financière est offerte dans le cadre du volet 2 du Programme d'appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales afin de soutenir les frais de coordination et de logistique nécessaires à la mise en œuvre du salon commercial sur les poissons et fruits de mer.

Citation

« Présenté à mi-chemin entre le Québec maritime et les grands marchés urbains, le Salon Fourchette bleue met en vedette les poissons et fruits de mer du Saint-Laurent auprès des marchés, supermarchés, épiceries, poissonneries et restaurants québécois. Ce rendez-vous tombe à point nommé puisque les consommateurs québécois sont plus que jamais sensibilisés à l'enjeu de l'accès aux produits locaux, dont les poissons et fruits de mer. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec tout en augmentant les retombées économiques de l'industrie des pêches et de l'aquaculture dans nos régions maritimes. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Cet investissement public couvre près de 30 % des coûts totaux de 86 500 $ nécessaires à l'organisation de l'événement.





Le volet 2 du Programme poursuit l'objectif de mettre en valeur le savoir-faire des entreprises et leurs produits et de contribuer au développement, à la pérennité et à la croissance du secteur des pêches et de l'aquaculture au Québec.

Liens connexes

Salon Fourchette bleue - poissons et fruits de mer : http://exploramer.qc.ca/salon-fourchette-bleue

Programme d'appui financier aux initiatives collectives dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales : www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Pgm_InitiativeCollec.pdf

Source et information :

Alexandra Houde

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2525

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation