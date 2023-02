Pêche hivernale dans le Bas-Saint-Laurent - ERRATUM - MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE DE PÊCHE D'UNE PARTIE DU LAC MATAPÉDIA LES 11 ET 12 MARS 2023

RIMOUSKI, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ -Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population d'une modification à la zone de pêche pour le Tournoi de pêche sur glace du lac Matapédia qui aura lieu les 11 et 12 mars. Ceci annule les limites précédemment diffusées dans le communiqué de presse du 16 janvier 2023.

Le Ministère rappelle que, durant ces deux jours, les résidents et résidentes du Québec pourront pêcher sans permis à cet endroit.

La partie du lac touchée par cette annonce est située dans la zone 1, dans une bande qui longe la rive sud de ce plan d'eau et qui a une profondeur maximale de trois mètres. Elle est comprise entre l'embouchure de la rivière Sayabec, à Sayabec (48°34'18'' N., 67° 40' 11'' O.) et la pointe à Boudreault, à Amqui (48° 31' 04'' N., 67° 28 '08'' O.).

Durant cette fin de semaine, le contingent quotidien d'ombles de fontaine sera de cinq poissons par adepte de la pêche. Les contingents des autres espèces autorisées demeurent les mêmes que ceux de la zone.

La pêche au touladi, au saumon atlantique, à la ouananiche et au bar rayé est interdite durant cette période. En cas de capture accidentelle, les pêcheurs et pêcheuses devront remettre immédiatement à l'eau ces espèces en évitant de les blesser inutilement. Il est recommandé aux adeptes de la pêche de se familiariser avec les saines pratiques de la remise à l'eau du poisson en visitant le site Web du Ministère.

Les autres règles relatives à la pêche demeurent les mêmes et peuvent être consultées sur le site Web du Ministère.

Ces modifications sont en vigueur uniquement pendant la période mentionnée ci-dessus. En dehors de cette période, le lac Matapédia dans son entièreté demeure fermé pour toute pêche hivernale.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet, ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

