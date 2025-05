JASPER, Indiana, 22 mai 2025 /CNW/ - Peak Toolworks est heureuse d'annoncer le lancement de ses nouveaux sites Web pour les États-Unis et le Canada, qui seront accessibles dès le 22 mai 2025. Les nouvelles plateformes sont conçues pour offrir une expérience simplifiée et conviviale grâce à des fonctions efficaces de commerce électronique qui permettent aux clients d'accéder plus facilement aux outils dont ils ont besoin, peu importe où ils se trouvent.

Les sites Web améliorés comprennent :

Une interface utilisateur moderne et intéressante

Une fonctionnalité de recherche intuitive de produits

Un suivi facile des achats et des commandes en ligne

Des améliorations continues et des améliorations apportées aux fonctions après le lancement

Au-delà des améliorations apportées sur le plan du commerce électronique, le nouveau site offre un aperçu plus à jour et complet des capacités complètes de Peak Toolworks, décrivant en détail les diverses industries que nous servons et l'expertise qui nous distingue. Les visiteurs y trouveront des renseignements détaillés sur nos produits, services et technologies, et pourront en apprendre davantage sur la riche histoire de notre entreprise et son évolution en tant que chef de file des outils en Amérique du Nord.

« Cette refonte vise à rendre les choses plus simples, rapides et efficaces pour nos clients », a déclaré Tom Berchulc, vice-président, Ventes et Marketing chez Peak Toolworks. « Mais nous voulions aussi faire plus que simplement améliorer les fonctions : nous voulions mieux raconter notre histoire, mettre en lumière ce que nous faisons de mieux et montrer comment nous avons évolué pour servir un large éventail d'industries avec précision et fiabilité. »

Chez Peak Toolworks, nous faisons en sorte qu'il soit facile de faire affaire avec nous. Nous offrons un service personnalisé pour nous assurer que vous disposez des bons outils et des bonnes solutions pour répondre à vos besoins opérationnels uniques. Possédant plus de 80 ans d'expertise, Peak Toolworks est le plus important fournisseur en vente directe et fabricant d'outils à base de diamant et de carbure métallique en Amérique du Nord.

Assurez-vous de visiter le nouveau site le 21 mai pour découvrir l'avenir des outils avec Peak Toolworks.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Tom Berchulc

Vice-président, Ventes et Marketing

[email protected]

ou

Jenny Krapf

Marketing et mise en œuvre de produits

[email protected]

www.peaktoolworks.com

Peak Toolworks 1180, Wernsing Road, Jasper, Indiana, 47546

800 457-7468

Canada

800 363-9117

www.peaktoolworks.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2693362/5331859/Peak_Toolworks_Logo.jpg

