PDUÉS - Turcot - Dévoilement des projets lauréats pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot

« Je suis très heureux de la qualité des projets reçus, s'est réjoui M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement et président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ils sont structurants, porteurs et durables. On vient bonifier nettement l'offre alimentaire de qualité et abordable, plus de gens seront en bonne ou meilleure santé physique à faible coût et la qualité de vie des communautés s'en trouvera améliorée. »

« Les projets retenus reflètent les souhaits exprimés dans le Plan de développement urbain, économique et social pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot (PDUÉS-Turcot) et dans la démarche participative de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est une excellente nouvelle pour le développement économique du territoire, plus particulièrement des quartiers Saint-Henri, Émard et Côte-Saint-Paul », s'est réjoui Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal et membre sortant du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design.

Les projets retenus sont une épicerie autogérée par le Collectif La DAL, une épicerie communautaire par l'Épicentre Saint-Henri, la restructuration du centre d'entraînement physique Les Géants de Montréal et, finalement, des formations et emplois en alimentation de la Maison d'entraide St-Paul & Émard.

« Tout comme la mission de la Maison d'Entraide et les grandes orientations de notre système alimentaire local "Accès alimentaire St-Paul et Émard", le projet veut que les habitants de Ville-Émard et Côte-Saint-Paul comptent sur un plateau de formation et de travail en alimentation qui permettra à la fois de préparer des résident-es de ce territoire à occuper un emploi dans le secteur alimentaire ainsi que de produire des repas sains et équilibrés pour améliorer la situation d'insécurité alimentaire des personnes plus vulnérables du quartier. » - Mme Marcela Cid, directrice générale de la Maison d'Entraide Saint-Paul & Émard

« Les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot subissent les contrecoups de cette infrastructure pharaonique depuis plus de cinquante ans. Outre la qualité de l'air et la pollution visuelle, les résident-es de ces secteurs doivent composer avec le fait de vivre dans un désert alimentaire. L'ouverture d'une épicerie de quartier ayant pignon sur rue s'inscrit dans une volonté de revitalisation durable de l'ouest de Saint-Henri et de l'est de Côte-Saint-Paul. Grâce au soutien de la Ville de Montréal, l'épicerie DAL offrira des produits frais, locaux et abordables dans un lieu accessible à tou.te.s et géré collectivement. » - M. Dimitri Espérance, cofondateur et directeur général du Collectif La DAL.

« L'obtention de cette subvention permettra à notre organisme d'actualiser les installations d'entraînement et de faire l'acquisition d'équipements d'entraînement multifonctionnels et durables qui répondront aux besoins des groupes sportifs locaux et de la population montréalaise. En collaboration et en concertation avec la ville de Montréal, nous contribuerons au rayonnement du centre récréatif Gadbois et au bien-être de notre communauté. » - M. Lenny Dion, président du club d'haltérophilie : Les Géants de Montréal

« L'Épicentre Saint-Henri est très heureux que l'Arrondissement du Sud-Ouest poursuive son engagement en faveur de la mise en place d'une épicerie communautaire dans le sous-sol de l'église Saint-Zotique. L'appui financier fourni dans le cadre du Plan de développement urbain, économique et social (PDUÉS) favorisera l'accès économique à une nourriture saine pour les personnes vulnérables à Saint-Henri. Particulièrement dans le contexte pandémique et post-pandémique, cette importante contribution fera une grande différence dans la vie de centaines de résidents du quartier, qui auront finalement leur propre espace communautaire consacré à la sécurité alimentaire et à la création des projets en alimentation autogérés comme les cuisines collectives. » - M. Glenn Rubenstein, directeur de l'Épicentre Saint-Henri

Rappelons que les projets soumis et analysés par un jury devaient être de nouvelles initiatives ou des initiatives existantes proposant un nouveau volet, être présentés et réalisés par un OBNL constitué au Canada et ayant un établissement sur le territoire de la Ville de Montréal, être réalisés sur le territoire du PDUÉS-Turcot et être prêts à démarrer le 1er décembre 2021 et se réaliser en 2022.

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

