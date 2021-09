Y-F. Blanchet, E. O'Toole, A. Paul, J. Singh et J. Trudeau

OTTAWA, ON, le 21 sept. 2021 /CNW/ - Alors que la 44e élection tire à sa fin, il est clair qu'il y a un large éventail de sujets qui comptent tous les jours pour les canadiens. Le vieillissement et les soins de longue durée sont une priorité essentielle pour de nombreux canadiens. Quel que soit le résultat des élections d'aujourd'hui, le gouvernement fédéral doit avoir une approche « Équipe Canada » dans tous les travaux qu'il entreprend, y compris dans le domaine des SLD, ce qui inclut les provinces, les territoires et le secteur des soins de longue durée en soi. La partisanerie doit être mise de côté, car les soins aux aînés sont une question nationale et transpartisanière.

Au cours de cette élection, certains ont laissé entendre qu'il n'y a pas de solution miracle unique qui réglera les défis de longue date auxquels sont confrontés les soins de longue durée, et je ne pourrais pas être plus d'accord. Les problèmes sont chroniques et complexes, et les solutions doivent être adaptées aux différentes juridictions. Il existe d'importantes opportunités de collaboration, de réforme des politiques et d'investissement ciblé dans les soins de longue durée qui amélioreront la qualité de vie et les soins aux ainés.

Il faut un financement opérationnel pour les résidences de soins de longue durée qui reflète les coûts réels des opérations modernes. Le gouvernement fédéral doit fournir un financement dédié aux soins de longue durée aux provinces et aux territoires, qui sera ensuite versé aux résidences. La main-d'œuvre pour les soins de longue durée doit être stabilisée. Le manque de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a de sérieuses questions sur la durabilité des soins de longue durée partout au Canada . Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle décisif dans les réformes de la politique d'immigration, le développement de la main-d'œuvre nationale avec les cégeps, les universités et avec les résidences, et nous devons apporter le soutien en santé mentale à notre main-d'œuvre existante pour leur résilience à l'avenir. Il y a des investissements requis, mais aussi un travail politique ciblé qui fera une grande différence pour relever ce défi. Nous devons comprendre comment les investissements et le travail politique font une différence pour les résidents des établissements de soins de longue durée. Pour ce faire, nous devons mesurer et comparer les données, et travailler à améliorer continuellement ces résultats et utiliser les données probantes pour analyser les besoins en matière de politiques et de budget. Les résidences de soins de longue durée sont des domiciles. Les ainés vivent dans des résidences de soins de longue durée et les infrastructures sont importantes pour leur sécurité et leur qualité de vie. Il est très difficile d'obtenir du financement pour les soins de longue durée, et le gouvernement fédéral, par le biais de politiques et d'investissements, peut corriger cela à un moment où le renouvellement des lits et des nouveaux aménagements sont nécessaires.

La population canadienne est profondément liée au vieillissement et aux soins de longue durée alors que nous continuons de vivre une transition démographique nationale - mais plus que cela - nous vieillissons tous ensemble. Il est possible d'établir une vision canadienne commune pour le vieillissement et les soins de longue durée. Au Canada, il y a énormément d'innovation et des chefs de file d'opinion de classe mondiale dans le domaine du vieillissement et des soins de longue durée. Ces initiatives peuvent être opérationnalisées dans les résidences en collaboration avec un nouveau gouvernement pour créer les ressources et les soutiens nécessaires.

Peu importe qui formera notre prochain gouvernement fédéral, ils auront la tâche difficile de rassembler les canadiens. L'expérience du vieillissement et les soins de longue durée sont un point de départ important.

Je souhaite bonne chance au nouveau gouvernement fédéral et j'ai hâte de me réunir sur ces questions cruciales et opportunes.

Cordialement,

Jodi Hall

PDG, Association canadienne des soins de longue durée

