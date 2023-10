Les membres PC Optimum, l'un des plus importants programmes de récompenses au pays, peuvent maintenant échanger leurs points pour des abonnements mensuels de Apple TV+ et Apple Arcade

BRAMPTON, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Près de 16 millions de membres actifs PC OptimumMC peuvent désormais échanger des points PC Optimum contre des abonnements mensuels à Apple TV+ et Apple Arcade et bénéficier d'un essai gratuit prolongé de trois mois à Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade, et Apple News+ par l'entremise de l'application PC Optimum et en ligne au pcoptimum.ca.

PC Optimum (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée)

« Nous cherchons constamment de nouvelles façons de récompenser davantage nos membres », a déclaré Ryan Markle, vice-président principal, Fidélisation, Les Compagnies Loblaw Limitée. « PC Optimum offre déjà des récompenses sur ce dont nos consommateurs ont le plus besoin - la nourriture, les vêtements, les produits de santé et de beauté et l'essence. Nous élargissons maintenant les avantages a des services de divertissement en offrant à nos membres un essai gratuit prolongé de trois mois aux services d'Apple et la possibilité d'échanger des points PC Optimum pour des abonnements mensuels à Apple TV+ et Apple Arcade. »

Le programme PC OptimumMC est l'un des programmes de récompenses les plus importants et dignes de confiance au pays. Les membres inscrits reçoivent des offres personnalisées chaque semaine sur les produits qu'ils achètent le plus, et peuvent également accumuler des points en magasin grâce à des promotions sur des produits en tablette. En 2022 seulement, les membres PC Optimum ont accumulé plus d'un milliard de dollars en points.

Échange de points PC Optimum sur les services Apple :

Les membres peuvent obtenir un mois d'Apple TV+ en échangeant 10 000 points PC Optimum.

Les membres peuvent obtenir un mois d'Apple Arcade en échangeant 6 500 points PC Optimum.

Pour en savoir plus sur le programme PC Optimum, ouvrez le tableau de bord de votre application PC Optimum ou visitez le site pcoptimum.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de près de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: Relations avec les médias de Loblaw, [email protected]