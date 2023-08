PC Collection noire lance une pizza authentique, faite de main de maître en Italie, qui redéfinit la façon dont les Québécois savourent leur pizza à la maison

MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - La marque le Choix du PrésidentMD change la donne au rayon des pizzas surgelées avec l'arrivée de ses toutes nouvelles Pizzas surgelées PCMD Collection noire. Chaque pizza est façonnée de main de maître en Italie où des pizzaïolos expérimentés font tournoyer la pâte à la main, pour une croûte légère et croustillante. Disponibles chez Provigo et Maxi et faits avec des ingrédients frais et de première qualité, ces délices cuits sur pierre apportent le vrai goût de l'Italie dans les foyers québécois, à prix abordable. Bye bye les soirées coûteuses au resto!

Pizzas surgelées PC Collection noire (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée) Pizzas surgelées PC Collection noire (Groupe CNW/Les Compagnies Loblaw limitée)

« Le fameux lancer de la pizza dans les airs est ce qui a fait la renommée des pizzas italiennes. Les ingrédients frais et savoureux de cette nouvelle pizza, combinés à une croûte croustillante mais tendre à l'intérieur, ont de quoi faire saliver rien qu'à y penser », dit Heather Fadali, Vice-présidente, Marques Loblaw chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « C'était notre objectif quand on a commencé à travailler à la création de la pizza PC Collection noire. Une croûte légère et croustillante, c'est ce que nos clients attendent et c'est en plein ce que vous pouvez savourer en moins de 20 minutes. »

À seulement 7,99 $ chacune, les Pizzas surgelées PCMD Collection noire viennent répondre aux besoins des clients qui recherchaient une délicieuse pizza à bon prix à savourer à la maison. Plus besoin d'étirer et de faire tournoyer la pâte (ni de nettoyer les dégâts après). Passez directement au plaisir de savourer cette délicieuse pizza, facile à préparer et prête à être servie en un rien de temps.

La nouvelle gamme de Pizzas surgelées PCMD Collection noire comprend trois variétés :

Margherita - Le nouveau classique. Garnie d'un mélange de fromages et couronnée de tomates cerises.

- Le nouveau classique. Garnie d'un mélange de fromages et couronnée de tomates cerises. Diavola - Le choix audacieux avec du salami Ventricina, du fromage provola fumé, des oignons rouges et des épices.

- Le choix audacieux avec du salami Ventricina, du fromage provola fumé, des oignons rouges et des épices. Funghi - Une explosion de saveurs. Un mélange de trois champignons et de truffe noire, rehaussé d'une sauce veloutée.

Les clients peuvent se procurer les nouvelles Pizzas surgelées PC MD Collection noire chez Maxi et Provigo ou en ligne avec PCMD Express dès aujourd'hui. Apprenez-en plus à www.lechoixdupresident.ca/de-produits/pizza.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Pharmaprix, Maxi, Provigo, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

