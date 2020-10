MONTRÉAL, le 15 oct. 2020 /CNW Telbec/ - PayFacto Payments inc. (« PayFacto »), un important fournisseur de solutions de paiement et de technologies axées sur l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration, renforce son équipe de direction et annonce la nomination de trois nouveaux cadres supérieurs qui viendront soutenir la croissance de l'entreprise montréalaise dans sa mission d'offrir des solutions de paiements flexibles, agiles, créatives et personnalisées à ses clients à travers le monde.

Stéphane Morneau se joint à l'équipe de PayFacto en tant que chef de la direction financière. Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, M. Morneau occupait le même rôle chez GOLO, une application mobile niche pour les petites entreprises inscrites au TSX-V, après l'acquisition de la compagnie lors d'une prise de contrôle inversée en 2019. Tout juste avant, M. Morneau a évolué pendant 10 ans au sein du Groupe PaySafe, une multinationale de paiement en ligne. En tant que contrôleur financier du groupe, il a été notamment impliqué dans la transition de l'entreprise, initialement inscrite au AIM, vers une inscription sur le FTSE250 à la Bourse de Londres à la suite, entre autres, de l'acquisition du Groupe Skrill pour 1,1 milliard de livres en 2015. M. Morneau a également travaillé pendant 12 ans pour un important cabinet comptable à Montréal et est diplômé de l'Université Concordia.

Dans le cadre de ses fonctions, M. Morneau sera appelé à contribuer au développement de PayFacto pour les prochaines années, alors que l'entreprise commence une stratégie de croissance ambitieuse à la suite de l'acquisition de deux joueurs importants, Veloce et Posera. « Je me réjouis d'accueillir Stéphane au sein de notre équipe de direction. Son expertise et son expérience financières seront précieuses dans le déploiement de la stratégie de notre entreprise. Stéphane ajoute de la profondeur à notre équipe et apporte un gestion financière rigoureuse », a déclaré M. Martin Leroux, président et chef de la direction de PayFacto.

PayFacto ajoute également une nouvelle cadre à son équipe de direction avec l'arrivée de Mme Sophie Lemieux qui est nommée vice-présidente Ressources humaines (RH). Cumulant 25 années d'expérience en ressources humaines, Mme Lemieux est reconnue pour son importante contribution à la mise sur pied et à la direction d'équipes de RH performantes et alignées sur la stratégie d'entreprise, à l'encadrement et au soutien des dirigeants d'entreprises à croissance rapide, ainsi qu'à l'attraction et à la rétention des meilleurs talents. Son arrivée dans l'équipe survient à un moment crucial pour PayFacto alors que l'entreprise a connu une croissance de personnel de près de 25 % ces derniers mois et qu'elle planifie poursuivre sur cette lancée.

Mme Sonia Calcagni s'ajoute également à l'équipe de direction, nommée vice-présidente Expérience client. La vaste expérience de Mme Calcagni en gestion des opérations et en expérience client permettra de consolider et de bonifier l'offre de service à l'échelle nationale et internationale, au plus grand bénéfice des clients. Passionnée par l'expérience client et la constitution d'équipes solides et engagées, Mme Calcagni a contribué pendant 20 ans à l'implantation de logiciels de vente au détail, de centres de contact internationaux et de programmes de gestion de la réussite client.

« Nous accueillons avec enthousiasme Stéphane, Sophie et Sonia au sein de notre équipe de direction, a ajouté Martin Leroux. Ils joueront un rôle clé dans le développement de notre stratégie d'expansion à l'échelle nationale et internationale alors que nous continuerons d'innover et d'exceller dans le domaine afin de devenir le principal fournisseur de solutions de paiement et de technologies de points de vente au cours des prochaines années. »

À propos de PayFacto

Établi à Montréal et menant ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, PayFacto est un chef de file du secteur des solutions de paiement et des technologies axées sur l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Reconnu pour son expertise, sa souplesse et sa qualité d'exécution, PayFacto répond aux besoins opérationnels des petits et grands clients dans un contexte national et international en leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'affaires de façon plus efficace et plus économique. Bénéficiant d'une vaste gamme de produits et de services, PayFacto aide les entreprises et les organisations à prendre le contrôle de leurs transactions électroniques. Pour obtenir plus d'information, visitez payfacto.com.

