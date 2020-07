En collaboration avec PayBright, le géant des cosmétiques offre maintenant aux Canadiens la possibilité de régler leurs achats en quatre versements sans intérêt aux deux semaines

TORONTO, le 21 juill. 2020 /CNW/ - PayBright, le principal fournisseur canadien de plans de financement, annonce son partenariat avec Sephora Canada, le plus important détaillant de produits de beauté de prestige, afin de rendre les options de paiement plus flexibles. En choisissant le mode de paiement PayBright sur sephora.ca, les clients canadiens pourront désormais payer en quatre versements sans intérêt aux deux semaines leurs achats de cosmétiques, de parfums, d'accessoires et de produits de soins de la peau.

« Depuis l'ouverture de notre tout premier magasin Sephora Canada, en 2004, nous nous sommes continuellement efforcés de rendre l'expérience de nos clients canadiens plus conviviale et plus pratique dans nos magasins comme en ligne, explique Deborah Neff, vice-présidente principale, Marketing de Sephora Canada. Nous sommes ravis de nous associer à PayBright pour offrir plus de flexibilité aux membres de la communauté de Sephora Canada, et par le fait même, une expérience de magasinage harmonieuse à la hauteur de leurs attentes. »

Grâce à des partenariats avec plus de 6 000 commerçants nationaux et internationaux, PayBright, dont le siège social est établi à Toronto, permet aux consommateurs canadiens de profiter de plan de financement et leur offre ainsi une expérience simple et rapide. Les détaillants partenaires de PayBright constatent une augmentation de l'achalandage, du taux de conversion, et de la valeur moyenne des commandes par rapport à celles réglées par d'autres modes de paiement.

« Nous sommes fiers de faire équipe avec Sephora Canada et de pouvoir améliorer l'expérience de magasinage en ligne de ses clients canadiens, déclare Wayne Pommen, président et chef de la direction de PayBright. Les consommateurs aiment qu'on leur donne une marge de manœuvre, surtout dans le contexte que nous connaissons. Nous sommes ravis d'ajouter Sephora Canada à notre répertoire exhaustif d'importants détaillants pour qui PayBright est déjà le premier choix de leurs clients, et de faire connaître un nouveau partenariat stimulant à notre clientèle canadienne en pleine croissance. »

Sephora permet à ses clients de l'Amérique du Nord d'acheter maintenant et de payer plus tard grâce à son partenariat avec PayBright et Klarna. Ces deux fournisseurs de plans de financement ont uni leurs forces en 2019 pour permettre aux 200 000 détaillants mondiaux de Klarna d'offrir en toute simplicité les paiements échelonnés aux consommateurs canadiens.

À propos de PayBright

PayBright est le principal fournisseur canadien de plans de financement pour le commerce en ligne et les achats en magasin. Grâce à des partenariats avec plus de 6 000 détaillants nationaux et internationaux, PayBright permet aux consommateurs canadiens d'acheter maintenant et de payer plus tard, et leur offre ainsi une expérience simple et rapide. PayBright est pleinement intégrée à des détaillants partenaires de premier plan, dont boohoo, Steve Madden, Dynamite, Garage, Wayfair, Samsung et Endy. Elle offre des plans de financement allant de quatre versements sans intérêt aux deux semaines pour les petits achats, à des paiements échelonnés sur 60 mois pour les dépenses plus importantes. PayBright, dont le siège social est établi à Toronto, a donné aux Canadiens plus de 2 milliards de dollars en pouvoir d'achat depuis sa création. Contrairement aux autres fournisseurs de paiements échelonnés, PayBright n'exige pas que les consommateurs se procurent une carte de crédit, et ne facture aucun intérêt renouvelable ou rétroactif, ni de frais cachés. Pour en savoir plus, visitez www.paybright.com/fr.

À propos de Sephora Amériques

Depuis ses débuts en Amérique du Nord il y a une vingtaine d'années, Sephora est un acteur de premier plan dans le secteur du commerce au détail de prestige qui se donne comme mission de créer une expérience agréable et personnalisée de magasinage de produits de beauté, et d'inspirer l'audace au sein de sa communauté. Avec son approche impartiale de la vente au détail, Sephora invite ses clients à découvrir ses 25 000 produits de 400 marques soigneusement choisies, à profiter des services de son Studio Beauté et à échanger avec des conseillers beauté compétents dans plus de 490 magasins en Amérique, ainsi que dans plus de 660 succursales de la chaîne JCPenney. Les clients peuvent également faire l'expérience de Sephora en ligne et sur l'application mobile, participer au programme gratuit Beauty Insider et faire partie de la communauté numérique pour bonifier leur expérience. S'appuyant sur ses valeurs de longue date, Sephora est en outre un chef de file en matière de diversité, d'inclusion et d'autonomisation. En 2019, Sephora a annoncé le lancement de sa campagne Quelque chose de beau nous unit, qui vient soutenir son engagement à favoriser un sentiment d'appartenance chez tous les clients et les employés, et à promouvoir l'adoption d'une approche inclusive dans le commerce de détail en Amérique. Sephora continue de redonner aux collectivités et de promouvoir l'inclusion dans notre industrie par l'entremise de son programme social, Sephora Stands. Pour en savoir plus, visitez https://www.sephora.com/ca/fr/beauty/about-us, et @SEPHORACANADA sur les médias sociaux.

