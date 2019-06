PAX nomme Tim Pellerin à titre de directeur général au Canada

M. Pellerin possède plus de 20 années d'expérience en vente, en marketing et dans des fonctions de haute direction auprès d'entreprises de premier plan, comme Coca-Cola, Kimberly-Clark, et The Clorox Company. Avant de se joindre à PAX, il était premier vice-président et chef de l'exploitation à la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse. Il y était responsable de l'évolution de la marque et a fait preuve d'un leadership stratégique pour toutes les initiatives de marketing, de publicité, de marchandisage, de responsabilité sociale et de sensibilisation des consommateurs. Grâce à son solide parcours en développement organisationnel et en conception, ainsi qu'à sa capacité à tirer profit des commentaires des consommateurs pour obtenir d'excellents résultats, M. Pellerin saura bâtir et diriger l'organisation de PAX Labs au Canada avec succès.

« M. Pellerin a prouvé qu'il était capable de faire prospérer des entreprises en étant à l'écoute des consommateurs, a expliqué Bharat Vasan, chef de la direction de PAX. PAX investit au Canada. Nous prenons de l'expansion afin de collaborer avec des producteurs autorisés dans chaque province et de faire en sorte que les consommateurs puissent profiter de la qualité, du contrôle et de la prévisibilité de nos appareils. »

« Je suis enthousiaste à l'idée de participer à l'expansion de PAX Labs au sein du marché canadien, qui grandit et évolue rapidement, a souligné M. Pellerin. Le secteur du cannabis me passionne. Mon expérience dans le secteur des biens de consommation emballés et lors de la mise en place des produits de cannabis en Nouvelle-Écosse cadre avec ce que PAX doit faire pour atteindre son objectif de croissance au Canada. »

À PROPOS DE PAX LABS

PAX est en chef de file en matière de conception et de développement de technologies et d'appareils de vaporisation haut de gamme contrôlés par des applications. Grâce à son innovation et à la conception de ses produits, PAX, dont le siège social est à San Francisco, a révolutionné l'expérience des consommateurs. L'entreprise s'est engagée à simplifier la consommation de cannabis en proposant des produits de qualité, clairs et prévisibles. PAX a vendu plus de 500 000 appareils Era pour les concentrés d'huile et plus de 1 million de vaporisateurs de fleur de cannabis. PAX s'est engagée à concrétiser sa mission : faire du cannabis une force positive. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.paxvapor.com .

PAX Labs ne fabrique, ne produit et ne vend pas de cannabis.

