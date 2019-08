Paul Sandhu, spécialiste en placements à revenu fixe, à la tête de Marret Asset Management

TORONTO, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Placements CI (« CI ») et sa société affiliée, Marret Asset Management Inc. (« Marret »), ont annoncé aujourd'hui des changements au niveau de la direction et de la gestion de portefeuille au sein de Marret.

Le conseil d'administration de Marret a nommé Paul Sandhu au poste de président, directeur général et chef des placements de Marret, lequel entrera en fonction à compter d'aujourd'hui. M. Sandhu a occupé des postes de haut rang au sein de la société depuis 10 ans, soit le rôle de vice-président et celui de gestionnaire de portefeuille. Au cours de ses 30 années de carrière dans le secteur de l'investissement à revenu fixe, il a travaillé pour le compte de BMO Marchés des capitaux, de Goldman Sachs et de Citibank en Europe, aux États-Unis et au Canada.

« Marret s'est taillée une réputation enviable en tant que l'une des meilleures firmes de placements à revenu fixe au Canada et je me réjouis à l'idée de veiller à ce que la firme continue d'exceller en matière de placements et d'afficher une croissance satisfaisante. », a déclaré M. Sandhu.

La nomination de M. Sandhu fait suite à la décision de Barry Allan de prendre sa retraite après avoir été à la tête de Marret pendant 18 ans, en tant que fondateur et dirigeant de la société. « Au nom de l'équipe, je remercie M. Allan pour les efforts qu'il a déployés dans le développement de Marret et pour son leadership et ses conseils au fil des années », a ajouté M. Sandhu.

«Nous sommes confiants que Marret continuera d'offrir à nos investisseurs des rendements corrigés du risque avantageux. », a affirmé Roy Ratnavel, vice-président directeur et directeur national des ventes à CI. « Compte tenu de l'étendue de l'expérience de notre équipe, nous prévoyons une transition harmonieuse des responsabilités afférentes à la gestion de portefeuille. »

M. Sandhu est épaulé dans son rôle par une solide équipe de gestionnaires de portefeuille, entre autres, Adrian Prenc, CFA, qui possède 20 ans d'expérience en placements et qui se spécialise en placements en titres de créance de sociétés et à rendement élevé, ainsi qu'en gestion du risque, et Adam Tuer, CFA, PhD, qui possède plus de six années d'expérience en recherche, analyse du crédit et gestion de portefeuille, et qui se spécialise en placements en titres de catégorie investissement. Ils sont soutenus par un groupe d'analystes quantitatifs, d'analystes de crédit et d'autres professionnels de l'investissement. Les fonctions de gestion de portefeuille de M. Allan seront assumées par les cogestionnaires de chaque fonds, qui continueront d'être responsables de la sélection des titres et de la gestion quotidienne des mandats.

Les responsabilités afférentes à la gestion de portefeuille des fonds CI gérés par Marret sont réparties comme suit :

Mandat Gestionnaires de portefeuille actuels Gestionnaires de portefeuille toujours en poste Fonds communs de placement Fonds de revenu CI (en partie) Barry Allan Adrian Prenc Fonds d'obligations de qualité supérieure CI Paul Sandhu Paul Sandhu, Adam Tuer Fonds d'obligations à rendement élevé Marret Barry Allan, Adrian Prenc Adrian Prenc Fonds à rendement élevé de courte durée Marret Barry Allan, Adrian Prenc Adrian Prenc Fonds de revenu mensuel mondial Sentry (volet de titres à revenu fixe) Paul Sandhu Paul Sandhu, Adam Tuer





Placements alternatifs Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu Marret CI Barry Allan, Paul Sandhu, Adam Tuer Paul Sandhu, Adrian Prenc, Adam Tuer Fonds en gestion commune Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI Barry Allan, Paul Sandhu, Adam Tuer Paul Sandhu, Adam Tuer Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI Paul Sandhu, Adam Tuer Paul Sandhu, Adam Tuer FNB FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI First Asset (FGO, FGO.U) Barry Allan, Paul Sandhu, Adam Tuer Paul Sandhu, Adam Tuer FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset (TSX : FSB) Barry Allan, Paul Sandhu Paul Sandhu, Adrian Prenc, Adam Tuer FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset (FIG) Paul Sandhu Paul Sandhu, Adam Tuer

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 177 milliards de dollars au 30 juin 2019.

À propos de Marret Asset Management

Marret Asset Management Inc. est un gestionnaire qui se spécialise en placements à revenu fixe. Les mandats gérés par Marret sont principalement axés sur les obligations de sociétés de catégorie investissement, le remplacement de la trésorerie à court terme, les titres à rendement élevé et les titres opportunistes en difficulté. Ces mandats visent à obtenir des rendements absolus positifs, tout en mettant l'accent sur la gestion du risque. Financière CI possède 65 % des intérêts dans Marret.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

®Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. ©CI Investments Inc. 2019. Tous droits réservés.

Marret Asset Management Inc. est une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp. et une société affiliée à CI Investments Inc.

SOURCE CI Investments Inc.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, (416) 681-3254

Related Links

http://www.ci.com/