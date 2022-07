KINGSTON, ON, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Placements Empire Vie Inc. a annoncé la nomination de Paul Holba, CFA, à titre de chef des placements. M. Holba se joint également à l'équipe de la haute direction de la société mère L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie).

M. Holba s'est joint à l'équipe du secteur de la distribution, Marchés individuels de l'Empire Vie en 2009. Il avait alors plus de 20 années d'expérience dans le secteur canadien des placements grâce à plusieurs postes à responsabilités croissantes dans des entreprises de gestion mondiale des placements et dans le secteur de la gestion des actifs d'une grande banque canadienne. Depuis, il a occupé des postes de haute direction à l'Empire Vie et à Placements Empire Vie Inc. Il est vice‑président, Distribution, Marchés individuels, depuis sept ans et établit de très bonnes relations avec et entre les conseillers, les professionnels des placements et les partenaires stratégiques.

« Paul a d'excellentes connaissances des secteurs des placements et de l'assurance. Il a prouvé qu'il est un leader très respecté et engagé au sein de la société et de l'industrie, affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie et de Placements Empire Vie Inc. Sous la direction de Paul, l'équipe de gestion des placements de Placements Empire Vie Inc. continuera à se concentrer sur le rendement en effectuant des placements dans des entreprises de grande qualité à valorisation attrayante tout en mettant l'accent sur la protection contre les marchés baissiers pour nos clients et les investisseurs institutionnels. »

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société offre et gère des fonds communs de placement et est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie, y compris des fonds de placement garanti de l'Empire Vie.

À propos de l'Empire Vie

Fondée en 1923 et filiale d'E-L Financial Corporation Limited, l'Empire Vie offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir les produits et les services dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 mars 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,6 milliards de dollars. Suivez-la sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez son site Web au empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Karen Smith, gestionnaire, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected], www.empire.ca