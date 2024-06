TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - PATRÓN Tequila, l'un des chefs de file mondiaux de la tequila, invite les Canadiennes et les Canadiens à faire l'expérience d'une fusion dynamique de la technologie et de l'art au PATRÓN 360°, qui fera ses débuts cet été pour une seule fin de semaine, à Toronto et à Montréal. La fête à ne pas manquer cet été offrira aux amateurs de tequila une escapade exclusive au cœur du Mexique. Entrez dans le dôme de 88 x 88 et dansez sur le sable toute la nuit dans un paradis baigné de soleil.

« PATRÓN est reconnue pour offrir aux consommateurs des expériences uniques et luxueuses, et, cet été, nous prévoyons être à la hauteur de cette réputation », a déclaré Rahel Lippert, directrice principale de la marque, PATRÓN Tequila. « Nous avons hâte de présenter cet événement exceptionnel au Canada cet été et de voir les invités se laisser emporter dans une luxueuse oasis dans le désert du Mexique. PATRÓN 360° garantit une expérience unique en son genre. »

PATRÓN 360° sera la fête estivale par excellence avec des prestations de DJ de Kiinjo et des cocktails PATRÓN de première qualité, le tout au milieu des paysages luxueux et grandioses du Mexique. L'expérience immersive plongera les invités au cœur de la tradition et de la passion. Grâce à la technologie de mappage de projection, l'intérieur du dôme se transformera pour faire vivre une expérience immersive à 360° qui fera appel à tous les sens. On y traversera des champs d'agaves, puis le désert mexicain pour admirer un coucher de soleil dont la chaleur et les couleurs seront à couper le souffle. Une soirée inoubliable vous attend à PATRÓN 360°.

Les dates de l'événement sont les suivantes :

Montréal : Du 12 au 13 juillet 2024, de 21 h à 2 h

Toronto : Du 26 au 27 juillet 2024, de 20 h à 1 h

Pour en savoir plus et acheter vos billets, visitez le www.patron360.ca. À partir de 35 $ par personne (taxes en sus). Il faut avoir l'âge légal pour consommer de l'alcool dans votre province afin d'avoir le droit de participer à cet événement et d'acheter des billets.

Chaque billet donne droit à :

l'accès à PATRÓN 360°

un (1) cocktail de bienvenue PATRÓN Ranch Water

À propos de PATRÓN

De la cueillette à la main d'agave bleu Weber de la plus haute qualité au processus traditionnel de distillation, en passant par l'étiquetage, la numérotation et l'inspection de chaque bouteille, la tequila PATRÓN est fabriquée avec précision et minutie. Bien que PATRÓN soit devenue l'une des marques de spiritueux de luxe les plus reconnues et respectées au monde, elle est toujours produite exclusivement dans les hautes terres de Jalisco, au Mexique, dans les mêmes petites quantités et avec le même engagement en matière de qualité et de savoir-faire. Pour en savoir plus sur les tequilas et les boissons alcoolisées de PATRÓN, consultez le www.patrontequila.com. La meilleure façon de profiter de PATRÓN est de le faire de façon responsable.

La marque PATRÓN fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, établie à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited.

LA MEILLEURE FAÇON DE PROFITER DE PATRÓN EST DE LE FAIRE DE FAÇON RESPONSABLE. ©2024. PATRÓN, SA PRÉSENTATION COMMERCIALE ET LE LOGO DE L'ABEILLE SONT DES MARQUES DE COMMERCE.

