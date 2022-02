TORONTO, le 2 févr. 2022 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (Capital RF), est honorée d'unir ses forces avec Women's Executive Network en parrainant le Prix du courage féminin 2022 et 2023. Ce prix est décerné à des femmes extraordinaires qui défendent notre pays et ses valeurs dans un éventail diversifié de causes, avec courage et compassion, même si cela signifie risquer leur carrière, leur réputation et, parfois, leur vie.

« Pour Patrimoine Richardson, cela reflète nos valeurs culturelles qui ont commencé avec Muriel Sprague Richardson, une femme exceptionnelle de courage », affirme Kish Kapoor, président-directeur général, Groupe Capital RF Inc. « Muriel devient le cinquième président de James Richardson & Fils Ltée en 1939 et a fait preuve d'une bravoure remarquable en période d'adversité et de difficulté. Son héritage continue de nous inspirer à défendre farouchement l'avancement des femmes. »

Les anciennes lauréates du Prix du courage féminin sont l'honorable Rona Ambrose, Nathalie Fagan, le lieutenant-colonel Tania Maurice, le premier maître de première classe Alena Mondelli, Samra Zafar et, à titre commémoratif, la capitaine Jenn Casey, la sous-lieutenante Abbigail Cowbrough et la gendarme Heidi Stevenson.

« Nous sommes fiers de nous associer à des entreprises partageant les mêmes idées, comme Patrimoine Richardson, qui démontrent un profond engagement envers l'autonomisation des femmes et la création d'environnements de travail diversifiés et inclusifs », explique Sherri Stevens, propriétaire et chef de la direction du Women's Executive Network.

« Patrimoine Richardson attire des femmes fortes et talentueuses parce qu'elles constatent que nous reconnaissons l'immense valeur des perspectives et des expériences diversifiées », affirme Lynne Brejak, vice-présidente, Chef des ressources humaines. « Grâce à notre harmonisation avec le Conseil de la diversité du Women's Executive Network grâce à ce parrainage significatif, nous continuerons de redéfinir ce que signifie être courageux; ce faisant, nous attirerons encore plus de femmes dans notre incroyable entreprise. »

Patrimoine Richardson s'attend à ce que sa population de conseillers soit de 50 % de femmes d'ici cinq ans, une entreprise massive dans une industrie dominée par les hommes. Au cours de la dernière année, l'entreprise a ajouté plusieurs femmes à des postes de direction et à son conseil d'administration.

À propos de Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est inscrite à la Cote de la TSX (TSX : RCG) société axée sur la gestion de patrimoine. Opérant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous administration de 36.8 milliards de dollars (au 31 decembre 2021) et 20 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaires pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada, un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental et un meilleur lieu de travail pour les services financiers et l'assurance. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web d'entreprise à l'adresse www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

À propos du Réseau des femmes exécutives (WXN)

Célébrant 25 ans d'activité, le Réseau des femmes exécutives (WXN) est un organisme qui est fondé sur ses membres : elle est la première et la seule organisation en Amérique du Nord qui propulse et célèbre de manière significative l'avancement des femmes professionnelles--à tous les niveaux, dans tous les secteurs et de tous les âges. Le WXN offre cette avancée par le biais de formations, d'événements, de mentorat, de réseautage et de programmes de primes et de reconnaissance pour ses membres et ses partenaires. Le WXN opère au Canada et aux États-Unis https://wxnetwork.com/

