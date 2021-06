TORONTO, le 1er juin 2021 /CNW/ - RF Capital Group Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui avec fierté que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) a été nommée sur la liste 2021 des meilleurs milieux de travail™ pour le bien-être mental par Great Place to Work®, une autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail. Il s'agit de la troisième accréditation que Patrimoine Richardson a reçu cette année en plus des 50 meilleurs milieux de travail ™ et meilleur milieu de travail pour les femmes.

Pour être inscrit sur le meilleur milieu de travail™ pour le bien-être mental, Great Place to Work® effectue une analyse approfondie et indépendante basée sur la rétroaction directe des employés de centaines organisations. Au moins 80 % des employés doivent convenir que leur milieu de travail est psychologiquement et émotionnellement sain.

Kish Kapoor, Président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'être reconnus pour la façon dont nous nous traitons et apprécions les uns les autres. La dernière année a été tellement difficile pour le bien-être mental et recevoir ce prix aujourd'hui est particulièrement poignant. C'est une forme importante de reconnaissance que nous adopterons et continuerons d'honorer. C'est aussi un autre appui puissant de notre culture, de notre entreprise et de nos employés. »

À PROPOS DE RF CAPITAL GROUP INC.

RF Capital Group Inc. (RF Capital) est une société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : RCG). Sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous administration de 33,2 milliards de dollars (au 30 avril 2021) et 19 bureaux à travers pays. Les équipes de Conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs fortunés ou à valeur nette élevée ou très élevée. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification - déterminée annuellement - du Center for Fiduciary Excellence pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur milieu de travail pour les femmes en 2021 et un meilleur milieu de travail au Canada. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

SOURCE Groupe Capital RF Inc.

Renseignements: RF Capital Group Inc., Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél: (416) 941-0894; [email protected]

Liens connexes

https://rfcapgroup.com/