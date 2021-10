TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Group Capital RF Inc. (TSX: RCG) (RF Capital) est fière d'annoncer que son organisation a été nommée sur la liste 2021 des meilleurs lieux de travail™ dans le secteur des services financiers et de l'assurance par Great Place to Work®, une autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail. Il s'agit de la cinquième accréditation que Patrimoine Richardson reçoit cette année avec le Top 50 Best Workplaces™, Best Workplaces™ for Women, Best Workplaces™ for Mental Wellness et Best Workplaces™ in Ontario.

« Lorsque nos propres employés nous disent que nous faisons les choses correctement, nous ne pouvions pas demander un plus grand soutien. Le fait de figurer sur la liste des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance est une reconnaissance de notre culture de normes élevées et d'excellence dans tout ce que nous faisons. C'est également un témoignage que nous sommes une entreprise où les gens peuvent placer leur confiance - un patrimoine de la famille Richardson », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction, Groupe Capital RF.

Patrimoine Richardson a reçu cet honneur après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work®. La liste est basée sur les commentaires directs des employés des centaines d'organisations qui ont été interrogées par Great Place to Work®. Les données ont un taux de confiance de 90 % et une marge d'erreur de plus ou moins 5 %.

« Ce ne sont pas seulement nos propres employés qui nous soutiennent. Les meilleurs et les plus brillants de l'industrie commencent aussi à voir exactement ce qui se cache derrière le nom sur notre porte. Depuis le mois de juin de cette année seulement, nous avons accueilli Morson Carson Wealth Counsel de Comox, en Colombie-Britannique, Andrew Masson, The Conlin Group, Kamel Wealth Management et The Susan O'Brien Group Wealth Advisory - tous de Calgary, Borisoff Wealth Management de Vancouver et Marcel Latreille d'Ottawa, affirme Kish Kapoor. « Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Patrimoine Richardson, nous sommes appuyés par les meilleurs talents les plus chevronnés de l'industrie. »

À propos de Groupe Capitale RF Inc.



Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est une société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX: RCG) Sous la marque de Patrimoine Richardson, la société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous gestion de 34,5 milliards de dollars (au 30 septembre 2021) et 20 bureaux à travers le pays. Les équipes de Conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs fortunés ou à valeur nette ultra-élevée. La société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaire (CEFEX) pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur milieu de travail pour les femmes, un meilleur milieu de travail au Canada et un meilleur milieu de travail pour le bien-être mental. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

