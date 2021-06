TORONTO, le 22 juin 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui avec fierté que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) a été nommée sur la liste 2021 des Meilleurs lieux de travail en Ontario par Great Place to Work®, une autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail.

Il s'agit de la quatrième reconnaissance que Patrimoine Richardson a reçue cette année en plus d'être nommée sur la liste 2021 des 50 Meilleurs lieux de travail™, Meilleurs lieux de travail pour les femmes et Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental.

Kish Kapoor, président et chef de la direction, a commenté : « C'est le résultat de la rétroaction directe de nos employés -- nos plus grands atouts. Savoir que nous continuons à être évalués de manière si positive est extrêmement gratifiant. Notre culture est l'un de nos attributs dont nous sommes les plus fiers et nous y sommes farouchement attachés. Le fait de figurer sur cette liste est une preuve supplémentaire que nous nous concentrons sur les choses qui comptent vraiment. »

Pour être admissibles à la liste des Meilleurs lieux de travail en Ontario, les organismes doivent être certifiés par Great Place to Work® au cours de la dernière année et avoir leur siège social en Ontario. Great Place to Work® a établi les meilleures entreprises en fonction du score global de l'indice de confiance obtenu auprès de leurs employés basés en Ontario. Les données ont un taux de confiance de 90 % et une marge d'erreur de plus ou moins 5 %.

À PROPOS DE NOUS

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est une société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX: RCG). Sous la marque Patrimoine Richardson, la société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 33,5 milliards de dollars en biens administrés (au 31 mai 2021) et 19 bureaux partout au pays. Les équipes de conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs fortunés ou à valeur nette très élevée. La société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification déterminée annuellement du Center for Fiduciary Excellence pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un des Meilleurs lieux de travail™ au cours des trois dernières années, un des Meilleurs lieux de travail pour les femmes, un des Meilleurs lieux de travail™ au Canada et un des Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

