Patrimoine Richardson fait un don à la Fondation du CAMH pour soutenir la santé mentale des employés

TORONTO, le 5 mai 2022 /CNW/ - RF Capital Group Inc. (TSX: RCG) est fier d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) a pris un engagement financier pluriannuel envers la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Maintenant, en tant que membre des chefs d'entreprise du CAMH pour l'action en santé mentale, Patrimoine Richardson priorise la santé psychologique et le bien-être de ses employés et aide à créer des changements dans l'ensemble des entreprises canadiennes.

« Nous nous engageons à faire ce qu'il faut chez Patrimoine Richardson. En favorisant une culture d'appartenance, nous nous assurons que tout le monde a une voix », explique Kish Kapoor, président et chef de la direction. « Cela nous permet de penser et d'agir avec beaucoup d'empathie et de compassion. Cela nous aide également à améliorer le bien-être de nos employés, le plus grand atout de notre entreprise. »

« Nous sommes fiers de nous joindre à une coalition de dirigeants qui, comme nous, attachent une très grande importance au bien-être mental des employés », a déclaré Michael Williams, vice-président principal, directeur de la gestion des risques. « L'engagement de Patrimoine Richardson à promouvoir la santé mentale est lié à notre engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous savons que la maladie mentale peut affecter de façon disproportionnée certains groupes démographiques en fonction de facteurs comme le sexe, la race ou l'orientation sexuelle. Il est essentiel que nous abordions la stigmatisation entourant la maladie mentale et que nous prenions des mesures », explique Michael, qui siège également au conseil d'administration de la Fondation du CAMH.

Cet engagement de trois ans envers le CAMH s'aligne parfaitement avec la culture organisationnelle axée sur les personnes de Patrimoine Richardson. De plus, Patrimoine Richardson a récemment été nommé sur la liste 50 Best WorkplacesMC (meilleurs milieux de travail) au Canada en 2022 pour les organisations comptant de 100 à 999 employés par Great Place to Work®.

« Nous sommes reconnaissants envers Patrimoine Richardson d'avoir rejoint la Coalition des chefs d'entreprise du CAMH pour l'action en santé mentale », a déclaré Deborah Gillis, présidente et chef de la direction de la Fondation CAMH. « Il est inspirant de voir un autre employeur canadien aller de l'avant pour non seulement aborder, mais aussi pour promouvoir la santé mentale en milieu de travail et s'engager à libérer le plein potentiel de ses employés. »

À propos de Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est inscrite à la Cote de la TSX (TSX : RCG) société axée sur la gestion de patrimoine. Opérant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous administration de 35.9 milliards de dollars (au 30 avril 2022) et 20 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaires pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada, un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental et un meilleur lieu de travail pour les services financiers et l'assurance. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web d'entreprise à l'adresse www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

SOURCE Richardson Wealth

Renseignements: Contacts investisseurs et médias: Capital RF, Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, 647-297-5788, [email protected]