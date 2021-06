TORONTO, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui avec fierté que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) est engagé avec Envestnet, Inc. pour bâtir le premier réseau de mieux-être financier, à l'appui de sa stratégie de croissance ambitieuse.

Kish Kapoor, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous avons clairement exprimé nos intentions de faire de Patrimoine Richardson la marque de choix pour les meilleurs Conseillers du Canada et leurs clients à valeur nette élevée. Devenir partenaire stratégique d'Envestnet, une entreprise qui est tout simplement la meilleure de sa catégorie, s'inscrit parfaitement dans nos objectifs audacieux. Envestnet nous permet d'élargir notre définition des conseils et d'aborder l'ensemble de la vie financière de nos clients d'une manière intelligente et d'une voie connectée. Il s'agit d'une merveilleuse union de deux entreprises aux vues semblables. »

Un comité de conseillers de Patrimoine Richardson à l'échelle du Canada a voté massivement en faveur de cette technologie de pointe. L'architecture ouverte et les solutions de portefeuille avancées d'Envestnet ont fait de son écosystème du mieux-être financier le choix évident pour nos entrepreneurs exigeants.

« Envestnet a été choisi en raison de ce qu'offre sa technologie à la fine pointe à nos conseillers en ce qui concerne les outils dont ils ont besoin pour être concurrentiels sur le marché en constante évolution - exactement ce que nous recherchions chez un partenaire stratégique », a déclaré Sarah Widmeyer, directrice des stratégies de gestion de patrimoine chez Patrimoine Richardson. « Si l'on tient compte du fait que plus de 106 000 conseillers répartis dans plus de 5 100 entreprises, dont 47 des 50 plus grandes sociétés de gestion de patrimoine et de courtage, tirent parti de la plateforme Envestnet, je peux dire avec certitude que notre comité a fait un appel incroyablement astucieux pour aujourd'hui et pour notre avenir. »

Les conseillers affiliés avec Patrimoine Richardson pourront utiliser des analyses de données approfondies dans le portail d'entreprise d'Envestnet pour offrir aux clients des solutions holistiques, sur mesure et très personnalisées. Le partenariat permettra également aux gestionnaires de portefeuille internes de Patrimoine Richardson d'intégrer de façon transparente des comptes discrétionnaires tiers dans des portefeuilles mondiaux diversifiés, sans le fardeau administratif généralement associé à de telles intégrations. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.envestnet.com/enterpriseportal.

« Nos outils de gestion de portefeuille axés sur les données et notre plateforme unifiée de comptes gérés donneront aux conseillers de Patrimoine Richardson les renseignements, les connaissances et les conseils dont ils ont besoin pour avoir un impact plus fort sur la vie financière de chaque client », a déclaré Louis D'Addario, directeur général et chef du développement des affaires institutionnelles chez Envestnet.

Ce partenariat est une autre raison pour laquelle des professionnels talentueux de l'industrie examineront de près Patrimoine Richardson, un endroit où le nom sur notre porte signifie quelque chose. C'est aussi un autre exemple parfait de la façon dont notre Société continue de tenir toutes nos promesses.

À PROPOS DE NOUS

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est une Société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX: RCG). Sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un bien administré de 33,5 milliards de dollars (au 31 mai 2021) et 19 bureaux à l'échelle du pays. Les équipes de conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs à valeur nette élevée ou à valeur nette ultra-élevée. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification - déterminée annuellement - du Center for Fiduciary Excellence pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson est également reconnu par l'organisme Great Place to WorkMT depuis les trois dernières années comme un meilleur milieu de travail pour les femmes, un meilleur milieu de travail au Canada et un meilleur milieu de travail pour le bien-être mental. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

Patrimoine Richardson et Envestnet sont des sociétés distinctes et non affiliées. Le présent communiqué ne doit pas être interprété comme une recommandation ou une approbation d'un produit, d'un service ou d'une société en particulier.

