TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Group Capital RF Inc. (TSX: RCG) est fière d'annoncer que Sascha Issacs occupe désormais le poste nouvellement créé de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, bureau de gestion de patrimoine familial.

« Notre objectif est d'aller au fond des choses et de trouver les meilleures personnes pour nos opportunités d'emploi. Cela signifie que nous nous efforçons d'embaucher des personnes possédant une expertise hautement spécialisée et une expérience exceptionnelle du secteur. Sascha est l'experte en la matière idéale pour ce rôle en raison de la richesse de son curriculum vitae et de son histoire en matière de gestion de patrimoine sur Bay St. », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction de RF Capital Group. « Nous sommes également déterminés à attirer des femmes fortes à tous les niveaux de notre organisation et l'intégration de Sascha est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie. »

Mme Issacs, qui vient de Clientèle privée Assante, jouera un rôle essentiel dans le soutien des gestionnaires de portefeuille et des conseillers en placement de Patrimoine Richardson et dans la création d'une expérience client unique mais cohérente dans l'ensemble de notre bureau de gestion de patrimoine familial. Elle jouera également un rôle déterminant dans l'établissement de la feuille de route stratégique pluriannuelle du bureau, y compris la croissance des actifs et des revenus.

« Sascha est un ajout incroyable à notre équipe d'experts ciblés qui fournissent des consultations directes à nos conseillers » a commenté Sarah Widmeyer, vice-présidente principale, chef des stratégies de patrimoine chez Patrimoine Richardson. « Ses connaissances approfondies continueront d'aider Patrimoine Richardson à être la marque de choix pour les meilleurs conseillers du Canada et leurs clients fortunés. »

À propos du Groupe RF Capital Inc.

Groupe RF Capital Inc. (RF Capital) est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,5 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 septembre 2021) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter nos sites Web www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com .

SOURCE Groupe Capital RF Inc.

Renseignements: Contacts investisseurs et médias: Groupe Capital RF, Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél. : 416 941-0894, [email protected]

Liens connexes

https://rfcapgroup.com/