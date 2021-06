TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui la nomination de Christina Clément au poste nouvellement créé de Vice-présidente, Croissance de la pratique et exécution pour la filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson). Mme Clément se joint à la compagnie à compter d'aujourd'hui.

Kish Kapoor, président et chef de la direction, a commenté : « Lors de notre assemblée des actionnaires le mois dernier, nous avons déclaré avec insistance que nous entrons dans une nouvelle phase de transformation pluriannuelle. L'intégration de Christina est alignée avec nos objectifs de croissance organique. Son mandat est de fournir du soutien et des outils pour aider nos conseillers et leurs clients à valeur nette élevée à prospérer ici, mieux que partout ailleurs. »

Christina possède une vaste expérience de travail avec des conseillers et une expérience impressionnante en matière de résultats financiers. Auparavant, à titre de Chef de la gestion de la pratique chez BMO Gestion privée de patrimoine, elle a dirigé une équipe de conseillers en gestion de la pratique qui appuyait plus de 900 équipes consultatives. Avant cela, elle a joué des rôles successifs chez RBC Dominion valeurs mobilières, y compris la formation des conseillers, la consultation en gestion de la pratique, où elle a formé 500 meilleurs conseillers au Canada et la direction de succursales. Ses compétences en consultation, en formation et en gestion des ventes, ainsi que son organisation supérieure, sa gestion du temps et ses compétences auditives feront d'elle un atout incroyable pour notre entreprise et une ressource populaire au sein de nos équipes de conseil.

Cette embauche nous met sur la bonne voie pour améliorer davantage notre culture axée sur les conseillers. C'est une nouvelle preuve que nous avons la ferme intention d'exploiter tout notre potentiel en faisant appel aux meilleurs talents de notre secteur. Il s'agit également d'une déclaration convaincante sur la qualité et la diversité de notre équipe de direction en pleine croissance.

À propos de nous

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est une société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : RCG). Sous la marque Patrimoine Richardson. La Société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 33.5 milliards de $ d'actifs sous administration (au 31mai 2021) et 19 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs fortunés ou à valeur nette ultra-élevée. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification - déterminée annuellement - du Centre pour l'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnu comme un excellent endroit pour travailler™ au cours des trois dernières années, un meilleur milieu de travail pour les femmes, un meilleur milieu de travail au Canada et un meilleur milieu de travail pour le bien-être mental. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

SOURCE Groupe Capital RF Inc.

Renseignements: Groupe Capital RF Inc., Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél : (416) 941-0894; [email protected]

Liens connexes

https://rfcapgroup.com/