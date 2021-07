TORONTO, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Groupe RF Capital Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui que Christopher J. Curtis, Alysha To et Matthew Castling venaient de joindre l'équipe nationale de planification fiscale et successorale, soutenant la région de l'Ouest canadien de sa filiale en propriété exclusive, Patrimoine Richardson Limitée.

« La planification fiscale et successorale constitue la pierre angulaire de notre offre de gestion de patrimoine. Ces nouveaux arrivants possèdent les compétences et l'expérience nécessaires pour offrir une valeur incroyable à nos conseillers et à nos clients fortunés dans l'Ouest canadien. En choisissant Patrimoine Richardson pour le prochain chapitre de leur carrière, ils indiquent que notre initiative de croissance audacieuse pour attirer les meilleurs talents de l'industrie est en voie de réussir », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction.

M. Curtis prendra les fonctions de vice-président, région de l'Ouest, à Winnipeg, et apportera une expérience importante en comptabilité et en droit à Patrimoine Richardson. Auparavant comptable en cabinet privé, il a ensuite été appelé au Barreau du Manitoba et il s'est joint à Canada Vie en tant qu'avocat interne. Ses années subséquentes de service à titre de conseiller en planification du patrimoine et de la fiscalité seront un atout considérable pour nos équipes de conseil.

En se joignant à nous en tant que planificatrice financière principale de la région de l'Ouest à Vancouver, Mme To fournira à nos clients des services complets de gestion du patrimoine, notamment des connaissances expertes sur la fiscalité, le transfert intergénérationnel de patrimoine, la philanthropie et la planification stratégique de la retraite et de la succession. Alysha nous vient de Canaccord; elle est une membre active de l'industrie, étant présidente du comité des programmes de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) à Vancouver. Elle agit également à titre de mentore auprès d'étudiants par l'entremise de diverses organisations, dont Junior Achievement of British Columbia.

M. Castling se joint à nous en tant que planificateur financier hautement expérimenté de la région de l'Ouest à Calgary. Après avoir commencé sa carrière en planification financière en 2013, il a constamment progressé pour travailler sur la planification plus complexe et sophistiquée des familles fortunées. Son cheminement de carrière a commencé chez T. E. Wealth et il a occupé divers postes dans des institutions bancaires en Colombie-Britannique. En plus d'être titulaire du titre de planificateur financier agréé (CFP®), Matthew est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'un diplôme en technologie (planification financière personnelle) du British Columbia Institute of Technology.

À propos du Groupe RF Capital Inc.

Groupe RF Capital Inc. (RF Capital) est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 juin 2021) et 19 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter nos sites Web www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com .

SOURCE Groupe Capital RF Inc.

Renseignements: Groupe RF Capital Inc., Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél. : 416 941-0894; [email protected]

Liens connexes

https://rfcapgroup.com/