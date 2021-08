TORONTO, le 9 août, 2021 /CNW/ - Groupe RF Capital Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui que l'équipe de communication et l'équipe de marketing ont été stratégiquement élargies pour inclure des professionnels du secteur possédant des compétences essentielles pour la promotion et le développement de la marque dans de multiples formats médiatiques.

Récemment recrutée, cette liste de talents de haut niveau comprend un vice-président de la stratégie numérique, un rédacteur de contenu principal, un traducteur français supplémentaire spécialisé dans le domaine de localisation, deux conseillers en marketing et un responsable des communications d'entreprise.

Kish Kapoor, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous avions dit que nous continuerions à recruter des personnes de talent dans notre entreprise, et nous tenons nos promesses. Nos efforts en matière de marketing et de communication sont essentiels pour nous démarquer en tant que choix numéro un pour les meilleurs conseillers canadiens et leurs clients. Nous sommes parfaitement conscients que le nom sur notre porte signifie quelque chose. Cette équipe nous aidera à raconter la remarquable histoire de Patrimoine Richardson de façon nouvelle et passionnante. »

Mike Belobradic est vice-président de la stratégie numérique. Michael développera et appliquera une approche intégrée pour renforcer notre présence sur les médias sociaux et promouvoir la puissante marque Richardson. En tant que leader chevronné du marketing numérique, il créera des opportunités de croissance à partir de la génération de leads et d'importantes analyses de données.

Beatrice (Trixie) Baker est rédactrice principale. Afin d'établir un lien avec notre public, un rédacteur compétent comme Trixie est essentiel pour élaborer des documents pertinents et perspicaces. Trixie possède une vaste expérience de la rédaction dans le domaine des services financiers.

Dre Sarah Parvaiz est notre traductrice et spécialiste de la localisation en français. Elle apporte plus d'une décennie d'expérience en localisation, traduction et interprétation dans divers secteurs et veillera à apporter la plus grande attention aux détails de notre contenu français.

Saleema Ali et Tina Sasso sont des Associées, Marketing des Conseillers. Elles fourniront des conseils personnalisés à nos équipes de conseillers en s'appuyant sur leur vaste expertise en marketing. Saleema apporte plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie, dont plusieurs années dans le domaine du marketing et des communications. Tina est une professionnelle bilingue basée à Montréal. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la vente, le marketing et l'organisation d'événements.

Julia Teeluck est gestionnaire des communications d'entreprise. Julia mettra à profit son expérience diversifiée en matière de narration et de communication, ainsi que ses dix ans d'expérience en gestion de patrimoine, pour consolider la société en tant que marque de choix pour les meilleurs conseillers du Canada et leur clientèle fortunée.

« Nos nouvelles recrues possèdent les compétences créatives et techniques nécessaires pour communiquer efficacement notre culture et la proposition de valeur de notre marque à nos publics clés », déclare Sarah Widmeyer, directrice des stratégies de patrimoine chez Patrimoine Richardson. « Leur connaissance du secteur et leur vaste expérience en font une force, et je suis certaine que cette équipe dynamique renforcera notre position sur le marché. »

À propos du Groupe RF Capital Inc.

Groupe RF Capital Inc. (RF Capital) est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exerçant ses activités sous la marque Patrimoine Richardson, la société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,1 milliards de dollars d'actifs sous administration (au 31 juillet 2021) et 19 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la fourniture de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions d'investissement innovantes personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Center for Fiduciary Excellence pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work™ au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental.

