TORONTO, le 27 avril 2022 /CNW/ - RF Capital Group Inc. (TSX : RCG) est fier d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) a été nommée sur la liste 2022 des 50 Best WorkplacesMC au Canada pour des organisations comptant de 100 à 999 employés par Great Place to WorkMD, une autorité mondiale sur la culture du milieu de travail. Aujourd'hui marque la troisième fois que Patrimoine Richardson a reçu cette distinction.

« Cette reconnaissance est un signal indéniable qu'à mesure que notre entreprise prend de l'expansion, nos employés croient fermement en notre culture et nos valeurs. L'objectif et le service sont au premier plan de la culture que nous avons créée. Et nos valeurs de courage, de gentillesse, d'appartenance et de confiance, ainsi que notre norme d'excellence dans tout ce que nous faisons, sont à la base de notre succès continu », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction. « Nous sommes fiers que nos employés aient partagé leur opinion et remarquent les progrès que nous faisons sur le plan de notre engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion et l'augmentation du nombre de femmes dans notre entreprise », explique M. Kapoor.

Le sondage Best WorkplacesMC au Canada est une étude importante sur la culture d'entreprise et l'expérience des employés au pays. Great Place to WorkMD Canada a interrogé plus de 600 organisations; 130 000 employés ont participé, dans plusieurs secteurs et dans des entreprises d'envergure différente. Au moyen d'un sondage confidentiel, les employés partagent leurs commentaires sur la culture de leur organisation.

« Offrir une expérience exceptionnelle en milieu de travail est essentiel dans le contexte changeant. Notre culture axée sur les personnes nous permet de créer de nouvelles façons de répondre aux besoins d'une industrie et d'une main-d'œuvre en évolution », explique Lynne Brejak, vice-présidente principale, chef des ressources humaines. « Le sondage a été réalisé pendant la deuxième année de la pandémie. Nous sommes heureux que les résultats montrent à quel point nos employés sont restés connectés à notre culture et à nos valeurs pendant cette période. Cela se reflète également dans notre reconnaissance comme l'un des Best WorkplacesMC (meilleurs lieux de travail) pour le travail hybride plus tôt cette année. »

À propos de Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est inscrite à la Cote de la TSX (TSX : RCG) société axée sur la gestion de patrimoine. Opérant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous administration de 37.1 milliards de dollars (au 31 mars 2022) et 20 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés ou très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaires pour ses plateformes de comptes gérés séparément et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada, un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental et un meilleur lieu de travail pour les services financiers et l'assurance. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web d'entreprise à l'adresse www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

