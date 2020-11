Patrimoine immobilier - Plus de 2,4 M$ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, confirme, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, une aide financière de 2 463 692 $ qui sera consacrée à la connaissance, à la mise en valeur, à la protection et à la transmission du patrimoine immobilier de la MRC d'Arthabaska, de la Ville de Drummondville et de la Ville de Plessisville.

Dans le cadre des ententes conclues avec le ministère de la Culture et des Communications, les sommes octroyées permettront de procéder à :

la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée;

la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété municipale;

l'embauche de deux agents de développement en patrimoine immobilier.

La somme consentie par le gouvernement du Québec fait partie de l'enveloppe totale de 51,6 M$ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Annoncé en décembre 2019 et bonifié en tenant compte de la forte demande et du contexte de la pandémie, ce programme vise à outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la préservation du patrimoine immobilier. Il contribuera de plus à la relance économique du Québec.

En priorisant ainsi la sauvegarde de bâtiments patrimoniaux dans les villes et les villages, le gouvernement veut mobiliser l'ensemble des citoyens pour la conservation du patrimoine et participer à l'embellissement du Québec. Il répond par ailleurs aux besoins des municipalités et des MRC en matière d'expertise et de subventions.

Citations :

« Le patrimoine culturel immobilier du Québec est un bien collectif précieux qu'il faut faire connaître, préserver et mettre en valeur, et c'est pourquoi notre gouvernement y consacre des sommes considérables. Dans le contexte de la pandémie, et par souci de relancer l'économie des régions, le gouvernement du Québec est heureux de mettre à la disposition des municipalités et des citoyens des ressources financières accrues dans le cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Si l'embellissement de nos régions passe inévitablement par la restauration et la valorisation de nos bâtiments à caractère patrimonial, ses répercussions sur le dynamisme culturel, économique et touristique de nos communautés sont tout aussi indéniables. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le patrimoine immobilier, en plus de contribuer à l'embellissement de nos villes, est l'un des fondements de notre histoire et de notre société. Non seulement il contribue à définir l'identité de nos collectivités et leur procure un sentiment de fierté, mais sa préservation favorise également le développement durable, le maintien ou l'amélioration du cadre de vie et la qualité des paysages. Notre gouvernement est heureux d'encourager le développement d'une culture de conservation du patrimoine dans le milieu municipal. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La protection de notre patrimoine repose sur une volonté commune de mettre en valeur nos plus beaux bâtiments et d'en prendre soin. Grâce à ce financement de notre gouvernement, les villes de Drummondville et de Plessisville, de même que la MRC d'Arthabaska, pourront mieux s'outiller pour préserver et valoriser leurs immeubles à valeur patrimoniale. Je suis heureux de cet appui qui contribuera à la vitalité culturelle, touristique et économique de toute la région, et ce, au bénéfice des citoyennes et des citoyens et de la qualité de leur milieu de vie. »

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

