Patrick Morin choisit une fois de plus JRTech Solutions pour innover ses magasins avec les étiquettes électroniques graphiques de Pricer et leur plateforme SaaS basée sur le Cloud, Pricer Plaza™

MONTRÉAL, le 17 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Ayant déjà contracté JRTech Solutions en 2013 pour déployer ses 21 magasins avec des étiquettes LCD de Pricer, Patrick Morin, une des principales chaînes de quincaillerie du Québec, a une fois de plus, choisi JRTech Solutions comme fournisseur de solutions d'étiquettes électroniques.

En plus de moderniser l'ensemble des quincailleries Patrick Morin, JRTech équipera également leurs futurs magasins en étiquettes électroniques (EEG) graphiques SmartTAG™ de Pricer.

Patrick Morin transférera également sa solution logicielle EEG « On-premise » vers Pricer Plaza™, la solution SaaS basée sur le Cloud de Pricer. Enfin, la chaîne de quincaillerie testera la solution ShelfVision™ de Pricer, pilotée par l'Intelligence Artificielle, pour traiter la conformité des planogrammes et la gestion de l'inventaire. La mise à jour de tous les magasins existants sera achevée d'ici le premier trimestre de 2024, et pas moins de 20 autres magasins suivront d'ici 2027.

Les étiquettes LCD actuellement déployées dans les magasins de Patrick Morin ont encore des années d'autonomie bien qu'elles aient été installées en 2013. La décision de passer aux étiquettes graphiques SmartTAG de Pricer s'est appuyée sur le fait qu'un retour sur investissement avait déjà été réalisé sur le système original il y a plusieurs années. Cela permettra à Patrick Morin de se positionner pour améliorer sa capacité promotionnelle et opérationnelle. Les étiquettes électroniques LCD d'origine collectées seront dans le cadre du programme d'éco-recyclage de JRTech.

« Bien que nous travaillions déjà avec JRTech Solutions et les EEG de Pricer avec beaucoup de succès, il était tout de même important pour nous de faire notre devoir de diligence en testant d'autres solutions sur le marché avant de décider de moderniser nos magasins existants avec des étiquettes électroniques entièrement graphiques », remarque Daniel Lampron, Vice-Président et Chef de la direction de Patrick Morin inc. « Après avoir testé la principale solution d'étiquetage électronique radio sur le marché, il n'y avait absolument aucune comparaison avec la valeur, la vitesse et la fiabilité des étiquettes électroniques et de la plateforme de communication infrarouge de Pricer. Ajouté au service exceptionnel de JRTech au cours des huit dernières années, notre décision a été très simple. »

« Patrick Morin a été un innovateur en poussant le secteur de la quincaillerie à adopter les étiquettes électroniques », affirme Diego Mazzone, Président et Chef de la direction de JRTech Solutions Inc. « Cette nouvelle marque de confiance de la part de Patrick Morin souligne la raison pour laquelle nos étiquettes électroniques Pricer sont installées dans plus de 99 % du marché nord-américain des quincailleries déjà équipées d'étiquettes électroniques. En adoptant notre solution SaaS Pricer Plaza, tout en testant la technologie révolutionnaire ShelfVision de Pricer, Patrick Morin prouve une fois de plus qu'il est un innovateur dans la phygitalisation du paysage de la vente au détail. »

À propos de Patrick Morin

Fondée en 1960, Patrick Morin est reconnu comme un leader dans le secteur de la construction et de la rénovation au Québec, offrant des produits et services de qualité aux consommateurs et entrepreneurs. L'entreprise compte 1 700 employés. Pour en savoir plus, visitez le site www.patrickmorin.com

À propos de JRTech Solutions inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 700 installations de magasins avec la technologie EEG Pricer depuis 2008. JRTech Solutions possède la plus grande base d'installation d'étiquettes électroniques dans l'industrie de la quincaillerie avec plus de 200 installations de magasins complets. Pour en savoir plus, visitez le site www.jrtechsolutions.com.

À propos de Pricer

Pricer AB, est le leader mondial dans la fourniture de solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois les performances des magasins et l'expérience d'achat dans le marché fortement croissant du commerce de détail. À travers les étiquettes électroniques, une technologie de pointe, telle que la communication optique infrarouge et l'IA, et une innovation continue, Pricer offre la base de la communication et de l'efficacité en magasin. La plate-forme Pricer leader du secteur bénéficie d'une expertise de 30 ans d'expérience en déploiement et est rapide, robuste, interconnectable et évolutive. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pricer.com.

SOURCE JRTech Solutions

Renseignements: Contact presse : Lunedrée Bénobon, Responsable Marketing, 514 889-7114, [email protected]