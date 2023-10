MONTRÉAL, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le président et chef de la direction par intérim de Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, est heureux d'annoncer la nomination de Patrick Jutras comme président de MELS, l'une des plus importantes entreprises canadiennes de services liés au cinéma et à la télévision. Cumulant plus de 20 années d'expérience dans des postes de haute direction, Patrick Jutras possède une impressionnante feuille de route en gestion d'opérations commerciales à travers le Canada, en développement des affaires, en ventes, en marketing et en communications.

Patrick Jutras nommé à la présidence de MELS (Groupe CNW/Groupe TVA)

Il aura comme mandat d'accélérer la croissance de MELS et de renforcer les liens commerciaux de l'entreprise sur la scène locale et internationale afin d'attirer toujours plus de productions d'envergure. Ses responsabilités liées à la présidence de MELS, qui prennent effet dès aujourd'hui, s'ajouteront à celles qu'il occupe présentement, et ce depuis 2019, à titre de chef des revenus publicitaires de Québecor Média et de Groupe TVA.

« Avec la multiplication des plateformes de diffusion, la production de contenus est en pleine effervescence dans tous les marchés. Je suis convaincu qu'avec Patrick Jutras comme dirigeant, MELS saisira encore plus d'opportunités de tournages de méga-productions et de séries étrangères pour ses studios, et maximisera les occasions d'affaires pour ses multiples services dont la postproduction. Patrick, qui s'est démarqué au sein des comités de direction de Québecor Média et de Groupe TVA, saura apporter un large éventail de connaissances et d'expertise à ce poste névralgique pour l'entreprise », a déclaré Pierre Karl Péladeau.

« Je suis ravi et privilégié d'entreprendre ce nouveau défi. MELS est reconnue mondialement pour ses studios de tournage, sa main-d'œuvre hautement qualifiée et ses équipements à la fine pointe de la technologie dont le plateau de production virtuelle. Au cours des prochains mois, mon équipe de direction et moi aurons comme objectif de maximiser le rayonnement de MELS et de se rapprocher de nos partenaires locaux et internationaux pour leur offrir un niveau de service inégalé dans l'industrie. MELS est sans aucun doute l'une des plus grandes entreprises cinématographiques au monde pouvant bénéficier d'un guichet unique de services de cette trempe et qui, jumelé à l'écosystème riche de Québecor, saura se distinguer dans cette nouvelle ère qui s'amorce », a souligné Patrick Jutras.

Patrick Jutras détient un baccalauréat en administration des affaires, marketing et commerce international de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une certification de la Harvard Law School.

À propos de MELS :

Membre de Groupe TVA, MELS Studios et Postproduction jouit d'une grande notoriété, tant à travers le Canada qu'à l'international, dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Forte de l'expertise de ses quelque 350 professionnels, l'entreprise offre notamment des services de location de studios et d'équipement, de production virtuelle, de postproduction image et son, de distribution ainsi que de mobiles de production et de diffusion.

Chaque année, MELS met à profit ses 20 studios de tournage et son expertise en postproduction auprès de centaines de productions locales et internationales telles que : Home Alone, Transformers, Murder Mystery, Midway, Moonfall, Bold Type, X-Men, Scream, Wednesday, CODA, Jupiter's Legacy, Lost in Space, French Girl, Baby Sitter, Maria Chapdelaine, La Voix, Star Académie, La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, et plusieurs autres.

MELS a également été la première entreprise de services auprès des producteurs de cinéma et de séries télévisées au Canada à obtenir la certification Dolby Atmos 9.1.4 Home Entertainment en 2020, en plus d'être la seule à offrir un laboratoire photochimique au Canada.

