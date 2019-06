Patrice L'Écuyer, nouveau porte-parole de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Engagé depuis plus de 15 ans auprès de la Fondation HMR, Patrice L'Écuyer lance cette invitation à la population québécoise : « Je suis époustouflé par la puissance des traitements par cellules souches. Les médecins et chercheurs de l'HMR reprogramment des cellules pour changer des vies, tous les jours. J'ai pu constater à quel point les dons font avancer concrètement la médecine à l'HMR. Des gens qui étaient condamnés sont en vie aujourd'hui. Merci de faire équipe avec moi et la Fondation HMR. Ensemble, nous allons reprogrammer l'histoire de plus de patients! »

Reprogrammez l'histoire : plus de ressources pour traiter plus de patients

Chaque jour, à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, s'opère une véritable révolution. Les médecins et chercheurs marquent des avancées spectaculaires avec les traitements par cellules souches. Ces traitements consistent à prélever les cellules d'un patient ou donneur, à les sélectionner, à les reprogrammer, à les multiplier puis à les injecter au patient. Cette expertise de pointe permet de guérir des maladies à ce jour incurables, comme le cancer. Or, ces recherches nécessitent des moyens importants et soutenus. Les fonds recueillis par la Fondation HMR donneront au Centre de recherche de l'HMR :

Plus d'espace pour augmenter la capacité des laboratoires destinés aux applications cliniques de la thérapie cellulaire

Plus d'équipements de pointe et la mise en place de technologies d'avant-garde

Plus de chercheurs capables de traduire leurs découvertes en nouveaux traitements pour plus de patients

Une expertise internationale développée avec l'appui des donateurs

Des décennies de travaux et d'investissements, le recrutement de professionnels spécialisés et l'appui financier constant de la Fondation HMR ont permis à l'HMR de développer une expertise en thérapie cellulaire reconnue internationalement. L'équipe de recherche spécialisée dans le domaine est composée de plus de 100 professionnels et figure parmi l'élite mondiale responsable des avancées en la matière.

Depuis 2007, la Fondation HMR a remis plus de 20 M$ pour appuyer ces recherches, dont un appui majeur au financement du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (CETC). Le CETC est la plus grande installation du genre au Canada et l'une des plus grandes au monde. Dirigé par le Dr Denis-Claude Roy, c'est un lieu hautement sécurisé, où l'on reprogramme les cellules en laboratoire. Il s'agit du seul endroit au Québec où il est possible de faire ces manipulations à grande échelle pour les patients.

«Avec l'appui de Patrice L'Écuyer et la générosité de tous, la Fondation HMR permettra d'accélérer les découvertes en thérapie cellulaire et de guérir plus vite, plus de patients. Chaque percée, chaque traitement et chaque don change la vie de nombreux patients. Et ce sont tous les Québécois qui en bénéficieront», déclare Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR.

La thérapie cellulaire : des possibilités infinies

Les cellules souches portent en elles une force naturelle. C'est cette puissance qui est utilisée par la thérapie cellulaire. Ces « médicaments-cellules » agissent avec plus d'efficacité et moins d'effets secondaires que les traitements traditionnels, et permettent de guérir des maladies graves jusqu'ici incurables, comme certains cancers, et bientôt les maladies rénales ou oculaires, le diabète et l'Alzheimer. La thérapie cellulaire représente l'une des plus grandes avancées médicales du XXIe siècle.

Pour soutenir la Fondation HMR et reprogrammer l'histoire : fondationhmr.ca

À propos de la Fondation HMR

Grande partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis plus de 40 ans, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. Avec une volonté affirmée de faire la différence, la Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche.

