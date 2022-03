Patrice Godin s'associe de nouveau à la campagne de sensibilisation aux risques de sinistres

QUÉBEC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Sécurité publique lance sa campagne annuelle de sensibilisation aux risques de sinistres, notamment à ceux liés aux inondations. Il souhaite sensibiliser la population à l'importance de se préparer et informer les citoyens, en particulier ceux qui vivent dans les zones inondables, sur les démarches à effectuer afin d'être prêts à y faire face. Le Québec doit plus que jamais composer avec l'accroissement des catastrophes et des risques de sinistres.

Le comédien Patrice Godin a accepté de porter pour une deuxième année les messages de cette campagne, en faisant entre autres la promotion de la trousse d'urgence à la maison et du plan familial d'urgence. Cette trousse devrait contenir les articles essentiels et suffisamment de vivres pour répondre aux besoins des membres de votre famille pendant les trois premiers jours d'un sinistre : de l'eau, des aliments non périssables, un ouvre-boîte manuel, une radio à piles, une lampe frontale ou de poche, un briquet et des articles de premiers soins. Quant au plan familial d'urgence, il permet de dresser une liste de coordonnées des personnes à joindre en cas d'urgence, un inventaire de vos biens, un plan d'évacuation de votre résidence, etc.

Les citoyens sont les premiers responsables de leur sécurité et ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour se préparer adéquatement selon le type de sinistre qui pourrait survenir où ils habitent. Par exemple, en matière d'inondation, ils doivent vérifier si leur domicile est dans une zone inondable, surveiller la crue des eaux et respecter les consignes de sécurité en vigueur.

Citation :

« Nous sommes les premiers responsables de notre sécurité, peu importe le type de sinistre. Personnellement, je suis convaincu de l'importance d'avoir une trousse d'urgence et un plan familial d'urgence pour le bien-être de mes proches. Je vous invite donc à préparer les vôtres dès maintenant afin d'être prêts. »

Patrice Godin, porte-parole de la campagne du ministère de la Sécurité publique en matière de sensibilisation aux risques de sinistres

Faits saillants :

Les inondations du printemps 2019 ont forcé l'évacuation de plus de 13 000 personnes et plus de 200 municipalités ont été touchées.

Au printemps 2017, plus de 4 000 personnes ont été évacuées et près de 300 municipalités ont été touchées par les inondations.

La tempête de vents de l'automne 2019 a privé 950 000 foyers d'électricité, dont plusieurs pendant plus d'une journée, sans oublier la crise du verglas de 1998 au cours de laquelle 1,5 million de clients ont été privés d'électricité pendant des jours.

D'autres sinistres sont susceptibles de survenir au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la façon de se préparer, consultez le site Québec.ca/inondation.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Renseignements: Source et demandes d'entrevues pour Patrice Godin : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]