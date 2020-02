PathWise, la plateforme d'Aon, devient le système de gestion des risques financiers « tout-en-un » pour Kyobo Life

PathWise prépare bien Kyobo aux normes IFRS 17, K-ICS et au-delà

CHICAGO, 12 février 2020 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), un leader mondial des services professionnels offrant un large éventail de solutions dans les domaines des risques, de la retraite et de la santé, annonce aujourd'hui que Kyobo Life, en préparation aux régimes de déclaration financière IFRS 17 et K-ICS, a mis en œuvre sa plateforme informatique haute performance PathWise.

Ayant réussi la mise en œuvre, PathWise devenant sa plateforme de gestion intégrale des risques financiers, Kyobo Life, une compagnie d'assurance vie sud-coréenne, est à même d'exécuter un éventail de tâches, notamment la gestion des hypothèses, la génération de scénarios économiques (ESG), la gestion actif-passif (ALM), la couverture et les rapports K-IFRS, IFRS 17 et K-ICS, qui exigent tous une multiplicité de scénarios et une série de calculs basés sur des mouvements extrêmes engobant des centaines de millions de chemins de calculs.

À la différence des systèmes actuariels hérités, PathWise, exploitant la puissance de traitement parallèle des unités de traitement graphique (GPU), qui contiennent chacune des milliers de cœurs de traitement, engendre simultanément de très nombreux scénarios et traite les calculs de base, politique par politique, sans utiliser d'approximations ou de raccourcis tels que la réduction de scénario, l'ajustement de courbe et le regroupement de politiques.

D'autre part, les anciennes plateformes logicielles actuarielles, reposant souvent sur des unités centrales de traitement, procèdent à des calculs séquentiels, ce qui les rend beaucoup moins performantes en termes de rapidité et d'efficacité.

En cinq heures à peine, PathWise peut calculer la meilleure estimation du passif et de l'ajustement du risque de Kyobo, selon les normes IFRS 17, pour 40 millions de polices, police par police, à l'aide de 60 GPU. La génération des états financiers, l'ensemble du processus, y compris l'analyse des mouvements des états financiers, peut se faire en seulement 36 heures.

Parallèlement, PathWise peut calculer le montant du capital requis pour le K-ICS QIS 2.0 de Kyobo, et ce, en 30 heures, sans incidence significative sur le temps d'exécution du calcul, même lorsque le nombre de scénarios a augmenté passant de 200 à 1 000.

Kim Yeon Jung, chef d'équipe de l'infrastructure actuarielle chez Kyobo Life, a commenté : Pour assurer les charges de travail aussi difficiles, à savoir l'analyse précise des effets financiers et l'établissement de stratégies dans le cadre de la nouvelle réglementation, qui nécessitent beaucoup de calculs, nous avions besoin d'un logiciel de calcul haute performance. De plus, il nous faut également des fonctions de gestion du changement et de contrôle du système pour des modèles complexes et des données volumineuses. De haute performance, PathWise apporte la vitesse nécessaire aux calculs, ainsi que la flexibilité et la stabilité propres à faciliter la gestion dans le cadre des nouvelles réglementations telles que l'IFRS 17 et la K-ICS. »

Dans la même veine, Peter Phillips, président et chef de la direction du groupe PathWise Solutions, a déclaré : « PathWise, en étant capable d'effectuer des calculs complexes à de telles vitesses apporte aux clients des gains d'efficacité évidents qui peuvent se traduire par de réelles économies de coûts pour leurs entreprises. À mesure qu'un nombre croissant d'entreprises se rendent compte qu'elles doivent examiner attentivement leurs approches des régimes tels que l'IFRS 17 et le K-ICS, et qu'elles déclarent vouloir bénéficier des avantages que procure une plateforme unique face aux exigences des rapports financiers, PathWise peut intervenir et les aider à surmonter leurs défis. »

