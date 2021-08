Passion MTL souligne le deuxième anniversaire de Grossophobie.ca

Les dizaines de conférences présentées par l'équipe de Grossophobie.ca ont permis d'aller à la rencontre de centaines de personnes de tous les âges dans les écoles, les milieux de travail et différentes organisations québécoises.

« En mati è re de grossophobie, j ' ose croire qu ' il y a une lé g è re am élioration de la perception des personnes grosses au Québec. Plus de personnes réalisent et dénoncent la grossophobie mais aussi les initiatives faussement inclusives. C ' est une amélioration tr è s discr è te par contre, et c ' est loin d'être dans tous les domaines. Il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Pour consolider ces avancements, l ' ajout de clauses interdisant la discrimination liée au poids - ou à l ' apparence physique dans son ensemble - semble essentiel et fait partie de mes objectifs principaux. »

- Edith Bernier, fondatrice de Grossophobie.ca

Grossophobie.ca, c'est entre autres :

un site de ressources, de vulgarisation et de sensibilisation à la grossophobie, que ce soit dans l ' actualité, le domaine de la santé, du divertissement, etc.;





actualité, le domaine de la santé, du divertissement, etc.; un endroit où on souligne les initiatives d ' inclusions des personnes grosses;





inclusions des personnes grosses; une plateforme où on dissèque des initiatives grossophobes ou faussement inclusive pour en démontrer les pièges de la grossophobie socialement acceptable;





et beaucoup plus !

Le site a été lancé en 2019 par l'autrice et conférencière Edith Bernier à qui l'on doit le livre Grosse, et puis? (Trécarré, 2020) ainsi que plusieurs lettres ouvertes et interventions dans les médias québécois, canadiens et internationaux.

