Passion MTL lance deux nouveaux projets rassembleurs à Montréal

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le but du magazine en ligne Passion MTL est de faire connaître les entreprises et les institutions montréalaises. Toujours à l'écoute de la communauté, Passion MTL décide d'élargir son offre avec un deuxième site: VerdunLuv.ca.

Dès février, VerdunLuv.ca présentera les joyaux de cet arrondissement qui regorge d'entreprises et d'entrepreneurs d'exception. Avec la mission de devenir un média hyperlocal, VerdunLuv.ca publiera également des nouvelles liées à la vie à Verdun. Travailler à faire rayonner l'arrondissement au sein de sa communauté, ainsi que dans tout le Grand Montréal sera la mission permanente de ce nouveau magazine en ligne.

Passion MTL a également un autre projet qui a été accepté par La Ruche, la plateforme # 1 de sociofinancement au Québec. En effet, Féline Caféine débutera très prochainement ses activités de financement en vue de démarrer une entreprise 100% montréalaise.

Le but de Féline Caféine: produire des produits de beauté pour le corps naturels, avec des produits locaux et en recyclant le marc de café. La société commencera par lancer des huiles pour le corps, des sels de bain et des gommages, ainsi que d'autres produits au fil du temps.

Afin d'aider au sociofinancement, Féline Caféine est à la recherche de partenaires et collaborateurs afin d'augmenter ses contreparties auprès des investisseurs. Les contreparties sont offertes afin de récompenser les contributeurs pour leur participation financière au projet. Féline Caféine est à la recherche de distributeurs, marchands ou producteurs qui travaillent à Montréal et qui aimeraient faire partie de cette nouvelle aventure. Des paniers-cadeaux, des certificats-cadeaux ou autres seraient des contreparties souhaitées.

Vous souhaitez participer à ces projets? Vous pouvez contacter Stéphanie Alcaraz Robinson par email à [email protected]

SOURCE Passion MTL

Renseignements: Stéphanie Alcaraz Robinson, fondatrice et rédactrice en chef, Passion MTL, [email protected]

Liens connexes

http://www.passionmtl.com/