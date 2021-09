« Dotée de propriétés qui permettent de prévenir les fuites et atteignant un taux de défaillance inférieur à 0,001 %, la cartouche CannaMateMC A18 est magnifiquement conçue à partir de matériaux en céramique de qualité dentaire uniquement, ce qui en fait la cartouche parfaite tant pour les huiles à forte viscosité et qu'à faible viscosité. Les utilisateurs savent donc qu'ils pourront profiter jusqu'à la dernière goutte du même goût de première qualité. Vendue en plus à un prix concurrentiel, la cartouche CannaMateMC A18 est rapidement devenue un chouchou du marché », a déclaré madame Rita Tang, chef développement des affaires, Transpring.

Qu'est-ce qui rend la cartouche CannaMateMC A18 si populaire parmi les amateurs de cannabis? Voyons cela de plus près.

Aucune inquiétude liée à la pollution par des métaux lourds.

Beaucoup des cartouches métalliques bas de gamme qui sont sur le marché ne sont pas soumises à des tests de conformité. Ces cartouches métalliques bas de gamme sont sujettes à la lixiviation, ce qui entraîne la contamination des concentrés de cannabis contenus dans les cartouches adjacentes. La lixiviation est le processus de corrosion des matériaux métalliques par l'acidité des concentrés de cannabis. Cela peut entraîner l'infiltration de composés métalliques nocifs, comme le plomb et le nichrome, dans les concentrés.

En revanche, il n'y a aucune inquiétude à avoir avec la cartouche faite entièrement en céramique CannaMateMC A18 de Transpring. Les matériaux en céramique de qualité dentaire de la cartouche CannaMateMC A18 ne contiennent pas de métaux lourds et leur extrême stabilité chimique les protège contre l'oxydation et la corrosion.

Meilleur goût, plus de puissance

Grâce à la magistrale technique avancée APTCMC et à sa structure poreuse unique, Hcore® transforme votre précieux liquide en particules d'aérosol de moins de 2,0 μm, vous procurant ainsi une saveur pure et intense pour un goût plus net et nuancé que vous n'obtiendrez tout simplement pas avec d'autres solutions. Les cartouches faites entièrement en céramique de qualité dentaire ne contiennent aucun contaminant susceptible d'affecter le goût.

Non seulement l'élément chauffant en céramique Hcore® améliore-t-il la saveur, mais sa structure poreuse unique augmente aussi considérablement la surface chauffante, ce qui permet à la cartouche CannaMateMC A18 de produire des vapeurs plus puissantes que celles des produits équivalents.

