L'honorable Rob Norris, Président JCM 2015-2021 "Alors que le flambeau est passé à un nouveau président, le Dr Michael Hawes, je me dois de remercier le Dr Hawes pour ses services et son soutien envers JCM, ainsi que l'ensemble des membres de notre conseil. Un véritable lien d'amitié et de confiance a été créé. Ces remerciements sincères s'étendent également aux efforts inlassables de notre personnel, " a dit Norris, "Cet esprit de reconnaissance s'étend également à nos anciens et anciennes, nos donneurs et donneuses, nos volontaires et nos commanditaires gouvernementaux, d'entreprise et communautaires. Leur générosité contribue à soutenir les nombreux efforts de JCM."

Dr Michael Hawes, nouveau président du conseil

Dr Michael Hawes est P.D.G. de Fulbright Canada, professeur de la science politique et un défenseur inlassable de l'éducation internationale. Il tient un doctorat de l'Université York à Toronto, un diplôme de Masters en affaires internationales de l'École des Affaires Internationales Norman Paterson à l'Université de Carleton et un baccalauréat en arts (avec mention) en sciences économiques et histoires de l'Université de Toronto. Il a beaucoup écrit au sujet de la politique étrangère, les relations économiques internationales et d'autres sujets liés. À présent, il préside le conseil consultatif international de l'institut d'éducation en développement international à l'Université de McGill et il sert au conseil consultatif du Journal canadien de la politique étrangère. Il convient aussi la série 'Canada Colloquium' à l'Université de Hawaii à Manoa.

"C'est à la fois un honneur et un privilège d'être invité à présider le conseil d'administration d'une organisation aussi digne et vénérable. Depuis plus de 50 ans, Jeunesse Canada Monde a établi la norme en ce qui concerne l'engagement des jeunes, la responsabilité sociale et la justice sociale, le tout dans un contexte d'équité et d'inclusion dans le monde en développement," à remarquer Hawes, "Si les réalisations de tous mes prédécesseurs me rendent humble, je suis particulièrement impressionné par le dévouement, l'engagement et le bon jugement de mon prédécesseur immédiat, Rob Norris. Je suis également très impressionné par l'engagement et les compétences de notre chef de la direction, Susan Handrigan, et je compte sur le travail acharné et le bon jugement de notre personnel dévoué."

"Le défi actuel, alors que nous sortons (espérons-le) des jours sombres de la pandémie et que nous imaginons un monde où nous pouvons à nouveau effectuer un travail significatif dans le monde en développement, est d'être très clair quant à notre vision, notre rôle et nos responsabilités. Nos priorités restent l'équité, la diversité, l'inclusion, l'accès et l'appartenance. Plus précisément, nous devons faire encore plus pour offrir ces possibilités, tout en engageant et en incluant davantage de jeunes femmes et de filles," dit Hawes, "En fin de compte, notre vision comprend le soutien des jeunes au pays et de nos camarades à l'étranger et, en particulier, notre engagement et notre soutien envers les Autochtones au Canada."

CWY-JCM voulons remercier Rob Norris pour son service et sa consécration et souhaiter bienvenue à Dr Michael Hawes à sa nouvelle poste. Nous sommes hâtes à travailler à côté de lui.



Les programmes de JCM correspondent aux besoins des jeunes et les aident à s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. À cet effet, nous consacrons nos travaux autour de quatre piliers centraux; l'Autonomisation et les expériences pour les communautés Autochtones, promouvoir l'entrepreneuriat et les moyens d'existences durables, la responsabilisation des femmes et filles et soutenir la durabilité environnementale pour les générations suivantes. Pour 50 années, CWY-JCM a renforcé les communautés au pays et à l'étranger, ainsi que favoriser un pays plus inclusif pour tous et toutes.

SOURCE CWY-JCM

Renseignements: Julien Michel, Operations Manager, [email protected], 438-844-9786